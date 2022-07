Doctor Strange in the Multiverse of Madness: l’aspetto del Professor X è stata un’idea di Kevin Feige

Il costumista Graham Churchyard ha recentemente spiegato che l’easter egg in costume del Professor X in Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stato un’idea di Kevin Feige.

In una recente intervista con Inverse, Churchyard ha ammesso che la somiglianza del Professor X (visto nell’universo alternativo) con il personaggio dei cartoni animati degli X-Men è stata effettivamente un’idea del demiurgo del MCU.

Insieme alla riconoscibile sedia a rotelle gialla, il designer ha affermato che l’abito verde del personaggio è stato estratto direttamente dal cartone animato, tutto. fino alla cravatta a righe blu.

“Kevin ci aveva dato l’ispirazione fin dall’inizio. Non c’era dubbio che fosse quel personaggio della serie animata, con la sedia a rotelle gialla. Abbiamo realizzato l’abito verde e la cravatta a righe. Kevin era entusiasta di aver portato in scena l’abito verde, perché questa era l’atmosfera che stava cercando di portare sullo schermo.”

Leggi anche: Sam Raimi parla del tornare alla Marvel e delle sfide affrontate

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di John Mathieson. Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness è uscito nei cinema il 4 maggio 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...