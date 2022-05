Doctor Strange in the Multiverse of Madness: le reazioni al film Marvel Studios parlano di “un film di Sam Raimi”

Dopo quella che è sembrata un’eternità di attesa, ai fan della Marvel mancano solo pochi giorni prima che Doctor Strange in the Multiverse of Madness faccia il suo debutto sul grande schermo in tutto il mondo. Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen porteranno il dottor Stephen Strange e Wanda Maximoff in un viaggio folle attraverso realtà alternative.

Già annunciato come uno dei più grandi film solisti della storia del MCU (un’impresa impressionante dopo Spider-Man: No Way Home dell’anno scorso), Doctor Strange 2 aprirà le porte a dozzine di personaggi dei franchise passati, presenti e futuri della Marvel.

Mentre i fan si aspettano che questa nuova uscita rompa il botteghino nel tipico stile dei Marvel Studios, al momento stanno crescendo aspettative circa il vedere cosa ne pensano i critici dopo le anteprime insieme alla prima mondiale. Ora, quelle recensioni hanno iniziato a comparire online, così i fan possono farsi un’idea di cosa aspettarsi.

Dopo l’evento in anteprima mondiale a Los Angeles, in California, stanno arrivando online le prime reazioni della critica per Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios.

Erik Davis di Fandango ha elogiato le “vibrazioni horror di Sam Raimi” che arrivano in questo film grazie al suo regista, insieme alla colonna sonora del compositore Danny Elfman. Inoltre, ha assegnato alla star di Scarlet Witch Elizabeth Olsen il premio MVP per la sua interpretazione.

Di gran lunga il film Marvel più inquietante, macabro, folle e terrificante, Multiverse Of Madness porta con se le vibrazioni horror di Sam Raimi, e l’ho adorato. La musica di Danny Elfman si adatta perfettamente al tono strano e misterioso del film e Elizabeth Olsen è MVP, IMO. Mi è piaciuta molto la sua ambizione. Come oscilla tra le barriere e come è più leggero sull’umorismo. È qui che Raimi si diverte davvero. In definitiva un film sull’essere trascinato verso l’oscurità e la lotta per impedirle di inghiottirci.”

Jenna Anderson di ComicBook lo ha descritto come qualcosa di cui il MCU aveva veramente bisogno e “assolutamente da guardare”.

“Le caratteristiche di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. È fantasioso, davvero strano e assolutamente divertente da guardare. Non mi rendevo conto di quanto il MCU avesse bisogno di qualcosa del genere. Avrò così tante altre riflessioni da esternare molto, molto presto.”

Liam Crowley di The Direct ha avuto reazioni contrastanti al film “lanciando molto sul muro”. Ha anche elogiato la performance di Olsen definendo Xochitl Gomez la sua “rockstar” e dicendo che Benedict Cumberbatch “si sente come l’ancora del MCU” per tutta la storia.

“Doctor Strange lancia molto contro il muro: alcune cose si appiccicano bene (narrativa sorprendentemente semplice), altre cadono senza resistenza (per lo più la CGI). Olsen spacca ma la Gomez è la mia rockstar. Cumberbatch sembra davvero l’ancora del MCU in tutto. Non perfetto, ma un’esperienza divertente.”

Eric Italiano di BroBible ha affermato che il nuovo sequel del MCU sembra sia “un film di Sam Raimi”, sia uno sguardo alla vita quotidiana del dottor Strange, definendolo “la formula del MCU perfezionata”.

“Multiverse of Madness sembra sia un film di Sam Raimi che un giorno nella vita di Doctor Strange. È la formula del MCU perfezionata secondo me: nonostante le implicazioni e le rivelazioni del franchise/multiversale, il film è molto autonomo e incentrato sulla sua storia e il suo stile. Multiverse of Madness fa un lavoro incredibile nel capire cosa rende Doctor Strange così interessante, capitalizzando quei poteri e qui difetti, in termini di grafica, trama e temi. Elementi classici del MCU mescolati con archi sequel di supereroi del passato e legittimi tropi dell’orrore.”

Germain Lussier di Gizmodo ha definito il sequel “il film Marvel più strano e grossolano di sempre”, mentre ha criticato la sua narrativa “selvaggiamente sconnessa”.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness è il film Marvel più strano e grossolano di sempre. È selvaggiamente sconnesso, in parte apposta, quindi non funziona sempre, ma l’horror, e in particolare Wanda, funzionano incredibilmente bene. Inoltre wow. Che enormi sorprese.”

Kevin Polowy di Yahoo Entertainment ha definito il film “assolutamente pazzo” e ha condiviso come le reazioni dei fan più accaniti e casuali possano differire.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness è assolutamente folle. I fan più accaniti si infastidiranno. I fan occasionali diranno: ‘WTF, cosa sto guardando?’. Ma non so se qualcuno negherà che è Sam Raimi al massimo, ed Elizabeth Olsen fa suo quello stile dall’inizio alla fine.”

Courtney Howard di Variety ha elogiato Gomez, Olsen e Cumberbatch per le loro esibizioni e ha visto molte “sequenze divertenti” dall’inizio alla fine.

“Doctor Strange è pieno di sequenze estremamente divertenti, guidate dai personaggi e effetti visivi caleidoscopici. Xochitl Gomez è una ladra di scene. La migliore è sicuramente Elizabeth Olsen. Benedict Cumberbatch, superbo. È anche un buon punto di partenza per i Beginners Horror. Ha la firma di Raimi.”

Siddhant Adlakha del New York Times ha apprezzato quanto Raimi abbia lasciato il segno e ha definito l’intero film “deliziosamente sciocco”.

“Doctor Strange è deliziosamente sciocco. Piacevole sorpresa: i pezzi migliori e più divertenti sono tutti inconfondibilmente Sam Raimi.”

Perri Nemiroff di Collider è stato entusiasta di vedere che la Marvel ha realizzato il suo primo film horror, assicurando ai fan che l’influenza di Sam Raimi risplende sullo schermo.

“Doctor Strange: MARVEL HA REALIZZATO UN FILM HORROR! È strano, spaventoso e si guadagna il titolo di ‘Multiverse of Madness.’ Se eri preoccupato che in questo film non si potesse sentire abbastanza Sam Raimi, non temere! Non riesco a immaginare un film di Sam Raimi MCU di più. Il mio cuore amante del genere sta scoppiando in questo momento.”

In ultimo, il vero critico cinematografico Paul McGuire Grimes ha elogiato Olsen e Raimi, ma ha ammesso che la storia sembrava in parte “sconnessa e caotica”.

“La Marvel prende un GRANDE colpo con Doctor Strange. Elizabeth Olsen offre assolutamente performance memorabili e Raimi ha il suo marchio su tutto, ma è tutto abbastanza sconnesso e caotico.”

Sebbene non tutte le recensioni di Multiverse of Madness affermino che sia perfetto, sembra che ci siano molti cinefili, e un solo critico cinematografico, che approvano ciò che i Marvel Studios hanno fatto con Doctor Strange e il lato magico della narrazione del MCU. Doctor Strange, Wanda Maximoff e America Chavez hanno tutti guadagnato molti apprezzamenti per le loro trame individuali, e sembra che l’atmosfera horror si adatti perfettamente al MCU.

Più di ogni altra cosa, sta diventando estremamente chiaro che Sam Raimi ha realizzato un film che è veramente suo, anche mentre lo sviluppava in un franchise che ha utilizzato dozzine di altri registi in passato. La sua esperienza con il genere horror e la sua esperienza con la trilogia di Spider-Man lo hanno preparato perfettamente a realizzare un grande film MCU, e sembra che abbia realizzato qualcosa anche oltre quell’ambizioso obiettivo.

