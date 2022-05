Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Michael Waldron difende l’evoluzione di Wanda, parla dei cameo e della sua storia

AVVISO SPOILER su Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Non leggere finché non hai visto il film.

Come star della crew di Community e Rick and Morty, lo sceneggiatore Michael Waldron conosce sicuramente la fantascienza fuori dal comune e che salta di genere; con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Waldron ha trovato uno spirito affine nel regista Sam Raimi, che ha dato forma all’horror fuori dal comune con la sua trilogia de La Casa.

Insieme, Raimi e Waldron hanno realizzato uno dei film più distintivi e, per alcuni versi, controversi, mai visti nell’universo cinematografico Marvel.

Nella pellicola Wanda Maximoff diventa a tutti gli effetti Scarlet Witch e uccide brutalmente chiunque si metta sulla sua strada, per trovare un universo in cui i suoi figli, evocati dalla sua magia nella serie Disney+ del 2021, WandaVision, siano ancora vivi. È una svolta che ha scioccato molti, inclusa la Olsen, soprattutto quando Wanda decima gli Illuminati, la squadra di supereroi di una realtà alternativa che include il Charles Xavier di Patrick Stewart (dai film degli X-Men della 20th Century Fox), Black Bolt di Anson Mount (dalla serie TV Inhumans della ABC) e il Reed Richards di John Krasinski, la prima volta che il leader dei Fantastici Quattro è apparso nel MCU.

In un’intervista a Variety, Waldron dice di aver capito perché alcuni fan sono rimasti sconvolti dal violento precipitare di Wanda al lato oscuro. Ma lui lo sostiene, indicando il Darkhold – il libro della magia nera che Wanda ha ricevuto da Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in WandaVision – e il dolore irrisolto di Wanda come catalizzatori del suo comportamento.

Parla anche di come il capo dei Marvel Studios Kevin Feige abbia aiutato a mettere insieme il casting dei membri degli Illuminati, perché Namor (alias Sub-Mariner) non era tra questi e come il film Star Wars che sta scrivendo per Feige è ad anni luce di differenza da “Il multiverso della follia”.

La domanda principale è: Quando ha saputo Waldron che Wanda sarebbe stata la cattiva di questo film? A quanto pare, è cominciato tutto nel momento in cui hanno raccolto l’eredità di ciò che aveva fatto l’amministrazione precedente. E poi è scoppiato il COVID e la data di inizio della produzione è stata spostata di sei mesi.

“Quindi io e Sam abbiamo avuto l’opportunità di ricominciare da capo e dire: ‘Cosa vogliamo che sia questo film?’, e l’elemento fondamentale per ricominciare da capo era che Wanda avrebbe dovuto essere il cattivo. Questa dovrebbe essere una storia di Doctor Strange che protegge America Chavez da Wanda. Quindi era lì fin dall’inizio, davvero, in quella che è la versione definitiva.”

Ma c’è mai stata una versione del film in cui Wanda non era il cattivo? Sembra di si, che c’è stata una versione del film in cui era diversa – ed è stata realizzata anche un’altra bozza in cui era un membro dell’ensemble e alla fine diventava cattiva.

“E mi è sempre sembrato che fosse solo una copertura. Non c’è mai stato un modo per dare forma adeguatamente alla sua caduta in disgrazia come personaggio secondario nel film, perché doveva esserci un antagonista separato. E sembrava anche che stessimo lasciando il vero divertimento a qualcun altro. E, a dire il vero, dopo aver guardato, sperimentato e studiato WandaVision, mi sentivo come se fosse al punto, in possesso di Darkhold, in cui era pronta a fare del male. Aveva raggiunto quel punto che raggiunge nei fumetti.”

Ma quanto è stato difficile collegare ciò che è successo in WandaVision a quella discesa negativa in Multiverse of Madness? Per alcuni fan è stato difficile credere che Wanda fosse scesa negli inferi così velocemente, quindi allo sceneggiatore è stato chiesto se avesse mai desiderato che WandaVision finisse in modo diverso, che sottolineasse più chiaramente che Wanda si stava dirigendo verso un luogo oscuro.

“No, non avrei mai voluto che WandaVision fosse finito in modo diverso. Non cambierei nulla di quello che hanno fatto. La mia interpretazione di WandaVision è che affronta il suo dolore e lascia andare le persone che ha sotto il suo controllo, ma non per questo abbandona il dolore che ha generato il tutto, non arriva all’accettazione, non risolve la sua rabbia. Forse è in grado di dire addio a Visione, ma penso che si sia davvero innamorata di quei bambini. Penso che tutti quei fili pendenti siano le cose su cui il Darkhold si appende Wanda lo ottiene da Agatha. Nella scena finale di WandaVision, l’errore che la nostra Wanda fa è aprire il Darkhold. Inizia a leggere e viene invasa dal desiderio di avere quei bambini e averli per davvero questa volta. Quindi sì, è così che sono arrivato a quel momento.”

