Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe arrivare in streaming già a giugno

Mentre il film supera nuovi traguardi al botteghino, la data d’uscita in streaming di Doctor Strange in the Multiverse of Madness parrebbe esser stata rivelata.

L’ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe si collega ai precedenti capitolo, comprese le serie, e soprattutto si afferma come un sequel diretto di WandaVision, che vede la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen corrotta dal Darkhold nella sua ricerca dei suoi figli, Billy e Tommy.

Diretto da Sam Raimi e scritto dal creatore di Loki, Michael Waldron, il film ha ricevuto recensioni generalmente positive per la regia di Raimi, le interpretazioni di Cumberbatch, Olsen e Gomez e gli effetti visivi strabilianti, sebbene alcuni abbiano criticato malamente il suo ritmo definiendolo incoerente. Nonostante un forte calo nel suo secondo fine settimana, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha dominato principalmente al botteghino.

Meno di un mese dopo la sua uscita nelle sale, Pop Culture Leftovers ha annunciato che Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo quanto riferito, arriverà su Disney+ a giugno. L’account Twitter riporta la notizia con uno screenshot della versione tedesca di Disney+, che indica che il sequel verrà caricato sulla piattaforma di streaming insieme a una featurette making-of il 22 giugno.

According to Disney+ in Germany, #DoctorStrange in the #MultiverseofMadness is coming to DisneyPlus on June 22nd. pic.twitter.com/QPVx0U5JJv — Pop Culture Leftovers 🅿️🆑 (@PCLeftovers) May 23, 2022

Va notato che non solo nessun altro account Disney+ ha confermato la data riportata, ma che il post originale di Instagram di Disney+ Germania in cui si afferma che Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà in streaming a fine giugno è stato cancellato.

Anche se può sembrare sorprendente che un film della grandezza del sequel di Doctor Strange arrivi così presto, è in linea con alcune delle recenti uscite di successo della Casa del Topo che si sono fatte strada sulle piattaforme di streaming. Riflettendoci, anche Assassinio Sul Nilo che The King’s Man sono usciti su Disney+ poco più di un mese dopo l’uscita nei cinema.

Altri titoli del MCU come Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e Eternals sono arrivato su Disney+ due mesi dopo la prima sul grande schermo, quindi staremo a vedere.

