Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Richie Palmer spiega l’influenza e l’impatto di Loki nel film

Il produttore dei Marvel Studios spiega l’influenza e l’impatto della serie Loki di Disney+ su Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha gradualmente dato forma alla sua interpretazione del multiverso con progetti come WandaVision, Loki, What If…? e Spider-Man: No Way Home, che ha visto Peter Parker (Tom Holland) e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) aprire accidentalmente le porte del multiverso e introdurre una serie di varianti nel MCU.

Il prossimo sequel di Doctor Strange vedrà Cumberbatch riprendere il suo ruolo e immergersi molto più a fondo nell’ignoto.

Con una sceneggiatura scritta dal creatore di Loki, Michael Waldron, era normale aspettarsi qualche influenza nel Doctor Strange in the Multiverse of Madness del regista Sam Raimi, e infatti molti fan pensano proprio che eventi facenti parte di serie come WandaVision e Loki avrnano un impatto nel film.

Nel numero di primavera 2022 del Disney’s D23 Magazine, il produttore di Doctor Strange 2, Richie Palmer, ha parlato di come gli eventi di Loki abbiano influenzato la realizzazione del prossimo sequel. Oltre ad essere stato scritto anche da Waldron, Loki ha introdotto l’idea delle varianti, poiché il personaggio di Tom Hiddleston ha incontrato versioni alternative del Dio del male. Con il concetto multiversale già stabilito, dice Palmer, questo film è stato libero di immergersi in quel concetto senza doverlo impostare.

“È stato davvero emozionante. Abbiamo scoperto che non era necessario dedicare molto tempo a ricapitolare le regole; pensavamo che il pubblico avrebbe già saputo molto. Con Michael, potevamo lanciarci nel raccontare una buona storia all’interno di ciò che è già stato stabilito. La forza di Michael è la caratterizzazione dei personaggi. Come hai visto in Loki, tutti i momenti migliori hanno coinvolto i personaggi sullo sfondo di quelle linee temporali alternative. È un po’ così anche nel nostro film. La sceneggiatura di Michael ha portato molto a cuore a concetti di fantascienza come il Multiverso.”

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...