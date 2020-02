Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Sam Raimi in trattative per la regia

Sam Raimi, che ha contribuito a lanciare il moderno film di supereroi con Spider-Man del 2002, pare sarebbe in trattative per dirigere Doctor Strange in the Multiverse of Madness per i Marvel Studios, stando a Variety.

Raimi sostituirebbe il regista originale Scott Derrickson, che vi abbiamo riferito il 9 gennaio ha lasciato ufficialmente il progetto a causa di divergenze creative. Derrickson rimarrà come produttore esecutivo. Raimi, nel frattempo, se confermato, dovrebbe porsi dietro la macchina da presa a maggio.

La Marvel non ha rilasciato alcune commento.

Dopo aver terminato la sua trilogia di Spider-Man per la Sony Pictures con Spider-Man 3 del 2007, l’output di Raimi come regista ha rallentato considerevolmente, con solo il film horror Drag Me to Hell nel 2009 e Il grande e potente Oz nel 2013. Invece, è stato impegnato come produttore, aiutando a rilanciare vari franchise horror come Poltergeist e il suo classico La Casa.

Questa è una specie di fulmine a ciel sereno sia per Raimi che per la Marvel, data la reputazione di Raimi con i fan dei fumetti: Spider-Man 2 del 2004 è ancora ampiamente considerato come uno dei migliori film di supereroi mai realizzati. E con 15 lungometraggi al suo attivo come regista – tra cui l’amatissima trilogia horror de La Casa – Raimi è anche il regista più affermato che si unirebbe ai Marvel Studios dai primi giorni di attività dello studio, da quando Kenneth Branagh e Joe Johnston hanno rispettivamente diretto i primi film Thor e Captain America nel 2011.

