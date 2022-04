Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Sam Raimi parla del tornare alla Marvel e delle sfide affrontate

L’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness a maggio segnerà ufficialmente la fine dei 15 anni di siccità di film sui supereroi diretti da Sam Raimi, un periodo iniziato dopo l’uscita di Spider-Man 3.

In un’intervista esclusiva con AMC Theatres, il regista visionario, che ha contribuito a dare inizio ad una nuova era di film tratti dai fumetti con la sua storica trilogia di Spider-Man, proprio come aveva fatto con l’horror 20 anni prima con il franchise de La Casa, ha parlato della sua ammirazione di lunga data per Doctor Strange, perché è tornato al genere dopo tutti questi anni e delle sfide che ha affrontato frontalmente durante le fasi di pianificazione e produzione del film.

Nonostante abbia ammesso che Doctor Strange è stato a lungo uno dei suoi personaggi preferiti dei fumetti Marvel, Sam Raimi non avrebbe mai immaginato che il magico supereroe avrebbe avuto il suo film, per non parlare di due. E mentre ci sono buone probabilità che i fan dei moderni fumetti riconoscano immediatamente il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch e lo tengano in grande considerazione insieme ad alcuni degli altri grandi supereroi, non è sempre stato così, come ha sottolineato Raimi.

“Era come un personaggio di secondo o terzo livello per la Marvel. Ovviamente, i grandi nomi popolari erano Spider-Man, i Fantastici 4, gli Avengers, Captain America e Thor. E poiché nessuno di questi personaggi aveva avuto un trattamento cinematografico, non pensavo che avrebbero mai fatto un film di Doctor Strange. Sembrava tutt’altro che possibile.”

Ma molte cose sono cambiate da quando Doctor Strange è stato introdotto nel Marvel Cinematic Universe nel 2016, e ora personaggi più oscuri stanno diventando importanti nell’universo cinematografico, il che è qualcosa di cui Raimi è entusiasta.

Dopo aver rilasciato tre film di successo con al centro Spider-Man nell’arco di cinque anni, ci si aspetterebbe che uno come Sam Raimi si prendesse una pausa dal genere, tuttavia il prolifico regista ha distribuito solo due film dal 2007, il più recente è stato Il Grande e Potente Oz del 2013. Parlando della sua lunga assenza dal grande schermo negli ultimi dieci anni, Raimi l’ha descritta come causata da un “overdose da supereroi”, un sensazione che è stata provocata dalla produzione della trilogia di Tobey Maguire che ha iniziato lentamente a svanire nel tempo.

“Non ho visto tutti i film Marvel, perché dopo aver realizzato tre dei film di Spider-Man ho avuto una piccola overdose di supereroi e ho dovuto allontanarmi da loro per un po’; ma ho visto Iron Man. Sono rimasto sbalordito dai personaggi e dalla grande regia. E poi ho visto il primo film degli Avengers e ho pensato che finalmente avrebbero portato sullo schermo le grandi visioni di Stan Lee e Steve Ditko.”

Ma ammirare i film tratti dai fumetti e unirsi a una produzione di uno sono due cose completamente diverse, e sembra che Raimi avesse bisogno di una piccola spinta per rientrare nel mondo che ha contribuito a rivoluzionare due decenni fa. Fortunatamente per lui e per il resto di noi, le stelle si sono allineate durante i primi giorni di sviluppo di Doctor Strange 2.

“Ho sentito che la Marvel era in un pasticcio, avevano litigato con il loro regista, Scott Derrickson, a causa di divergenze creative e avevano bisogno di girare subito. La sceneggiatura era pronta, aveva solo bisogno di esser girato. Questo è il tipo di lavoro che mi piace, quello che propone una sfida. Ho pensato che sarebbe stato davvero interessante, quindi mi sono chiesto come fosse cambiato girare film di quelle dimensioni dall’ultima volta che ne ho girato uno nel 2013.”

Quando gli è stata data l’opportunità, quindi, Raimi ha detto quasi subito alla Marvel che sarebbe tornato alla sedia da regista. Quindi, subentrando alla regia di in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi sapeva che lui, gli attori e l’intera troupe avrebbero dovuto affrontare alcune sfide prima che il film fosse finito, ma questo è stato parte del gusto di fare un film per lui. Con il Multiverso che non era ancora stato mostrato nel Marvel Cinematic Universe quando hanno iniziato la produzione del film, Raimi e la sua troupe hanno avuto la libertà di descrivere ciò che è impossibile o non esiste, e di tradurlo in un film.

E mentre alcuni avrebbero paura di saltare nell’ignoto, specialmente con così tanto lavoro, Raimi ha visto questo come un ottimo lavoro per chiunque nel settore a causa di quelle sfide.

“Un ottimo lavoro per tutti è descrivere l’impossibile perché in realtà ti pone delle sfide artistiche. Come potrebbe essere, qualcosa che non ho mai visto prima, sentito prima, toccato prima? Come posso descriverlo in un film?”

Un’altra sfida che si è presentata durante le prime fasi di progettazione di in Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stata realizzare un film che fosse una cosa a sé ma anche connesso a vari capitoli del MCU, in particolare a personaggi come Wanda Maximoff. E poi ci sono gli effetti impressi nella continuity del piano di Thanos, realizzato e disfattosi fra due film degli Avengers.

“Allo stesso tempo, ho dovuto prendere coscienza della storia degli Avengers e a che punto dello sviluppo fosse l’intero universo Marvel, dove fosse il personaggio di Wong e quale fosse lo stato dell’universo dopo Thanos.”

Per farcela, Raimi ha dovuto assorbire ogni tipo di conoscenza sul Marvel Cinematic Universe, i suoi personaggi, e i grandi eventi, in modo da poter dirigere il film senza andare a stravolgere la continuity. Ma come nel caso delle altre sfide, anche questa è piaciuta molto a Raimi.

