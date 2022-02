Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Scott Derrickson elogia l’approccio di Sam Raimi

Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, non ha altro che elogi per il trailer recentemente pubblicato del sequel del suo film, diretto da Sam Raimi.

Dopo il successo del primo Doctor Strange, Scott Derrickson doveva tornare come regista del sequel, ma causa di varie divergenze creative Derrickson alla fine si è ritirato dal ruolo di regista. Questa uscita ha portato il regista originale della trilogia di Spider-Man, Sam Raimi, a intervenire per rinnovare completamente il film. Dopo una serie di ritardi, in particolare a causa del COVID-19, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha finalmente settato la propria data d’uscita.

La scorsa settimana in diversi hanno potuto dare una nuova occhiata al film con Benedict Cumberbatch, e sembra assolutamente fuori di testa. Da quello che molti ritengono essere un rimandi a Marvel Zombies in live-action, a Scarlet Witch che potenzialmente scivola verso il lato oscuro, il sequel è destinato a diventare uno dei progetti più attesi degli studios.

Da quello che abbiamo visto, il regista Sam Raimi non ha sacrificato le sensazionali soluzioni visive proposte da Scott Derrickson nel primo film, ma anzi, le sta pompando all’ennesima potenza.

Dopo il debutto del trailer, al regista originale di Doctor Strange è stato naturalmente chiesto su Twitter cosa ne pensasse del sequel. Derrickson ha elogiato Sam Raimi e si è assicurato che “tutto va bene” per quanto riguarda l’apparente litigio che ha avuto con la Marvel.

The trailer is great and of course I’m excited! I love Sam — he was the right director for this one, just as The Black Phone was the right film for me to go make. All is good. https://t.co/hksv0pDcPe — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) February 14, 2022

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

