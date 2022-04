Doctor Strange in the Multiverse of Madness: un nuovo spot leak conferma collegamenti ben più diretti a WandaVision

Doctor Strange in the Multiverse of Madness presenta il ritorno nel MCU di Wanda Maximoff dopo che è stata vista l’ultima volta in WandaVision, e un nuovo spot televisivo conferma collegamenti ben più diretti di quanto ci si potesse aspettare.

Il Maestro delle arti mistiche di Benedict Cumberbatch sarà accompagnato dalla Wanda Maximoff/Scarlet Witch di Elizabeth Olsen in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con trailer che lasciano intendere lo stregone si avvicinerà a lei per chiederle assistenza nell’esplorazione del multiverso.

Wanda è stata vista l’ultima volta nella prima serie Disney Plus della Marvel, WandaVision. Lo spettacolo ha visto Wanda alle prese con il suo dolore sulla scia della morte di Visione in Avengers: Infinity War. Nel suo dolore, Wanda ha attinto a un potere più grande di quanto avesse mai saputo di possedere, e ha creato una falsa realtà ispirata a una sitcom per se stessa e per la propria proiezione della Visione.

Nel corso di WandaVision, Wanda è rimasta incinta e ha dato alla luce due gemelli, che sono invecchiati rapidamente da neonati a preadolescenti. I ragazzi, Billy e Tommy, hanno ereditato rispettivamente la magia di Wanda e la super velocità di suo fratello Pietro. Alla fine della serie, sembra esser stato rivelato che i gemelli erano solo un’altra parte della realtà illusoria di Wanda e sono svaniti insieme al resto dell’ESA.

Una scena post-crediti però, che ha visto la forma astrale di Wanda studiare il Darkhold, ha lasciato intendere che la nostra Vendicatrice non si è arresa alla scomparsa dei suoi figli, e il nuovo spot televisivo dedicato al nuovo film di Doctor Strange sembra lascia intendere che in qualche modo i due bambini torneranno nel film.

Potete dare un’occhiata al post qui sotto:

Nuevo TV Spot de #MultiverseOfMadness en el que tenenos un primer vistazo al tercer ojo de la variante malvada de #DoctorStrange. Via: @SmilingBenedict pic.twitter.com/P1BmFWMsFQ — Doctor Strange Español (@DrStrangeESP) April 6, 2022

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

