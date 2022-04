Doctor Strange in the Multiverse of Madness: un nuovo spot mostra alcune scene inedite

I Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo spot di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, davvero selvaggio.

Il film si sta avvicinando rapidamente alla sua data d’uscita e la Marvel sta portando sempre più scene inedite nei vari elementi di marketing virale. Nella nuova clip possiamo dare un’occhiata ad una marcia di Wanda attraverso alcune sale sconosciute, e subito dopo si vede un esplosione che secondo alcuni ricorda il sistema nervoso di una persona. Alcuni utenti dei social media affermano che si tratta di una sentinella Ultron o di un elmetto cerebro. Impossibile dirlo al momento.

Qui sotto potete vedere lo spot:

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di John Mathieson. Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

