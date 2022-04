Doctor Strange in the Multiverse of Madness: un nuovo spot presenta una varietà di scene inedite

I Marvel Studios sono ora a poco più di un mese dal ritorno sul grande schermo con uno dei più attesi film del MCU fino ad oggi: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Caratterizzato da uno sforzo di squadra per Doctor Strange, con Wanda Maximoff, Wong e innumerevoli altri, questo sequel cambierà tutto ciò che i fan del MCU hanno appreso finora sugli eventi della Fase 4.

Ora che l’uscita di Doctor Strange 2 è imminente, i Marvel Studios stanno intensificando i loro sforzi per il massiccio tour promozionale del sequel, così da riportare i fan nei cinema. Con i biglietti che stanno per essere messi in vendita, l’epopea del MCU sta rapidamente diventando l’argomento più caldo nel mondo del cinema mentre il Multiverso sta per esplodere.

La Scarlet Witch di Elizabeth Olsen interpreterà un ruolo importante come chiunque altro in questo film, aiutando ufficialmente a legare insieme i film e gli spettacoli Disney+ dopo i suoi sforzi da protagonista in WandaVision. Per la prima volta si ritroverà anche a lavorare con vari nuovi personaggi, incluso uno inaspettato che è appena arrivato nell’ultimo spot televisivo.

Potete vederlo qui sotto:

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

