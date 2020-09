Doctor Strange in the Multiverse of Madness: un rumor lascia intendere l’inizio della produzione

Il motore di produzione dei Marvel Studios si sta riavviando e si sta preparando per ripartire a pieno regime, sempre che non inizi un nuovo lockdown.

Attraverso Murphy’s Multiverse possiamo riportarvi un rumor circa la ripresa della produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che lasciano intendere riprenderà nel Regno Unito a novembre. Inizialmente programmato per le riprese in primavera, la produzione non è mai decollata a causa della pandemia di COVID-19. In precedenza si pensava che le telecamere non si sarebbero riaccese fino al 2021, ma a quanto pare sembrerebbe confermato che la produzione è ora a soli 2 mesi di distanza.

Le potenziali implicazioni di ciò sono entusiasmanti quanto la notizia stessa. Il sequel è stato due volte una parte importante dello slittamento di date, spostandosi prima dalla sua data d’uscita originale del 7 maggio 2021 al 5 novembre 2021, prima di arrivare infine il 25 marzo 2022, prendendo il posto del sequel senza titolo di Spider-Man.

Con Spider-Man 3 in arrivo a dicembre e la produzione di Doctor Strange 2 che a quanto pare starebbe per iniziare, è ora possibile immaginare di poter vedere il ritorno dello Stregone Supremo al cinema nel novembre del 2021.

Come sapete, Scott Derrickson era originariamente settato per tornare a dirigere il sequel prima di dimettersi. A quel punto, i Marvel Studios si sono rivolti a Raimi per introdurre il multiverso nel MCU. Il ritardo relativo a COVID potrebbe essere stato una benedizione sotto mentite spoglie per lo studio, dando a Raimi e allo scrittore Michael Waldron, che è stato incaricato a febbraio di riscrivere la sceneggiatura, il tempo di trovare il loro ritmo creativo.

Altri segnali, inclusi alcuni video di casting, hanno indicato un imminente inizio della produzione del film che dovrebbe introdurre l’eroina multiversale America Chavez, Jericho Drumm e Clea nel MCU. Con la notizia che a quanto pare la produzione inizierà presto – prendetela con le pinze – le notizie sul casting seguiranno sicuramente.

