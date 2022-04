Doctor Strange in the Multiverse of Madness: una nuova clip introduce il rimando agli Illuminati

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha una clip nuova di zecca con cui farci salire l’hype, e questa parla degli Illuminati.

La Marvel sta compiendo un conto alla rovescia per i restanti 10 giorni fino all’uscita del film. Ogni singolo annuncio presenta sempre più nuovi filmati. Questa volta, il Mordo di Chiwetel Ejiofor dice a Strange: “Gli Illuminati ti vedranno ora”.

Come ci si potrebbe aspettare, l’Internet sta esplodendo alla rivelazione. Ora, la maggior parte dei fan aveva intuito che la grande “aula di tribunale” in cui era stato trascinato l’ex Stregone Supremo fosse in realtà il luogo d’incontro per il raduno di potenti esseri dell’universo Marvel. In sostanza, questi eroi finirebbero per dettare le regole per i loro universi specifici. Chiaramente, il multiverso della follia sta attingendo ad alcune idee simili per la loro applicazione della legge multiversale.

Potete vedere la nuova clip qui in basso:

In 10 days…nothing will prepare you for the truth. 🤯 Experience Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness only in theaters May 6. Get Tickets: https://t.co/VoGdr7T8HN pic.twitter.com/v0LoVn5vCY — Doctor Strange (@DrStrange) April 26, 2022

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di John Mathieson. Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

