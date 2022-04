Doctor Strange in the Multiverse of Madness: una nuova featurette ci porta dietro le quinte del film

Una nuova featurette dietro le quinte di Doctor Strange in the Multiverse of Madness offre una breve occhiata a Christine Palmer insieme a Stephen Strange e America Chavez.

Rachel McAdams ha fatto il suo debutto al MCU come collega chirurgo ed ex fidanzata di Strange (Benedict Cumberbatch) in Doctor Strange del 2016. Quando è stato annunciato per la prima volta il sequel, è stato riferito che McAdams non avrebbe ripreso il ruolo di Christine. Tuttavia, McAdams da allora ha doppiato il suo personaggio in What If… e apparirà davvero in Multiverse of Madness.

Con Multiverse of Madness, il regista Sam Raimi fa il suo ritorno al genere dei fumetti 15 anni dopo l’uscita di Spider-Man 3 nel 2007. Con una sceneggiatura scritta dal creatore di Loki, Michael Waldron, il film promette di approfondire il multiverso del MCU e appoggiarsi all’ispirazione horror classica del regista.

Marvel Entertainment ha recentemente presentato una nuova featurette BTS per Multiverse of Madness. Il video offre ai fan uno sguardo ad alcuni nuovi filmati mentre il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Raimi, Cumberbatch e Olsen parlano del film. Ai minuti 0,17, 0,37 e 1:27, Christine può essere vista insieme a Chavez e Strange mentre lo stregone si prepara a lanciare un incantesimo.

Potete vedere il filmato per intero qui sotto:

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore. La fotografia sarà a cura di John Mathieson. Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

