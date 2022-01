Doctor Strange in the Multiverse of Madness: una nuova sinossi anticipa alcuni dettagli del film

I Marvel Studios stanno per raccontare una nuova grande storia con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Con il dottore pittoresco di Benedict Cumberbatch, dopo la sua apparizione come ospite in Spider-Man: No Way Home, questo sequel sembra spingere i confini della narrazione in modo similare a come ha fatto il nuovo film di Spider-Man.

I fan hanno già dato una prima occhiata al film grazie al primo trailer posto come scena post-crediti del film di Tom Holland, tuttavia, anche con questo aspetto, non si sa molto sui dettagli specifici della trama. La Scarlet Witch di Elizabeth Olsen sarà al fianco dello stregone supremo, anzi no, non più, cosa che potrebbe portare la posta in gioco ad alzarsi di parecchio.

Con solo pochi mesi rimanenti prima del debutto nelle sale di questo mistico sequel, più domande sorgono circa cosa ci sarà esattamente in serbo per Strange e la sua potente squadra di alleati. Una prima sinossi ha accennato allo stato del dottore all’interno dei Vendicatori e ha stuzzicato circa la sua vasta ambizione magica, sebbene una nuova descrizione della trama lasci intendere cose anche più grandi in arrivo.

La Disney ha condiviso nuove informazioni su Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios, tra cui una sinossi aggiornata e un elenco di membri del cast e della troupe.

La nuova sinossi ha anticipato un’altra all’interno del Multiverso che “spinge i suoi confini” più di quanto non sia mai stato fatto prima. Mentre Strange si allea con personaggi vecchi e nuovi, dovrà esplorare “realtà alternative pericolose” e trovarsi faccia a faccia con un “nuovo misterioso avversario”.

“In Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios, il MCU apre le porte del Multiverso e spinge i suoi confini più che mai. Viaggia nell’ignoto con Doctor Strange, che, con l’aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraversa il sconvolgenti e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario”.

Il comunicato stampa elencava anche sette degli attori protagonisti del film, confermando anche che Michael Stühlbarg tornerà nei panni del dottor Nicodemus West insieme alla Christine Palmer di Rachel McAdams. Il produttore esecutivo di Loki Michael Waldron è accreditato come capo sceneggiatore:

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness vede nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron. Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale americane il 6 maggio 2022.”

