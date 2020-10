Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: Benedict Cumberbatch rivela quando inizieranno le riprese

La pandemia da Coronavirus ha stravolto il calendario di uscite cinematografiche targate Marvel Studios, portando il 2020 ad essere il primo anno dal 2008 a non aver visto nessun film del Marvel Cinematic Universe uscire nelle sale.

Il primo che arriverà sarà l’atteso Black Widow, fissato per il 7 maggio 2021, ma uno dei più attesi è senza ombra di dubbio il secondo stand alone con protagonista Doctor Strange, intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Siamo tutti estremamente curiosi di vedere e saperne di più riguardo questo film, dato che sembrerebbe adottare delle tonalità horror e che vedrà un grandissimo regista quale è Sam Raimi dietro la macchina da presa. Sappiamo tutti molto bene che Raimi è l’uomo dietro la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire e anche che si tratta di un regista importantissimo per l’horror indipendente, in quanto creatore della trilogia di Evil Dead.

Sulla carta capite che Raimi sembra essere il regista perfetto per poter realizzare questo sequel di Doctor Strange, la cui uscita è stata spostata dal 5 novembre 2021 al 25 marzo 2022 a causa della già citata pandemia.

Pertanto quando inizieranno le riprese effettive del film? A rivelarlo è proprio Benedict Cumberbatch, interprete del personaggio.

Durante una recente intervista, l’attore britannico ha rivelato che la produzione del film partirà ufficialmente entro un mesetto:

Sto lavorando alla pre-produzione del secondo Doctor Strange, è molto emozionante. Inizieremo a girare a fine ottobre o inizio novembre.

Fonte: WatchTime

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Nel cast Benedict Cumberbatch (Stephen Strange / Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlett Witch), Chiwetel Eijofor (Mordo) e Benedict Wong (Wong).

