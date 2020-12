Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: Rachel McAdams confermata per il sequel

Rachel McAdams confermata per il sequel Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, dove ancora una volta affiancherà Benedict Cumberbatch in una serie di folli e psichedeliche avventure.

Arriverà nel 2022 e le riprese ancora devono iniziare, eppure il sequel del Doctor Strange del 2016 sta facendo parecchio parlar di sé negli ultimi mesi. Non solo perché il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch è uno dei più apprezzati del Marvel Cinematic Universe, ma anche per il ritorno di Sam Raimi alla regia di un film supereroistico e per la presenza di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch.

Oggi, arriva la conferma ufficiale che un altro importante membro del cast del primo film tornerà anche nel sequel diretto da Raimi: Rachel McAdams.

Inizialmente Rachel McAdams avrebbe dovuto interpretare il personaggio di Pepper Potts nei film del MCU, ruolo che poi andrà a Gwyneth Palthrow, ma la giovane e talentuosa attrice è riuscita comunque a ritagliarsi un ruolo interpretando quello della Dottoressa Christine Palmer in Doctor Strange di Scott Derrickson. La cosiddetta “night nurse” per i fan dei fumetti.

Oggi giunge la conferma ufficiale che la McAdams tornerà nel sequel diretto da Sam Raimi pronta per aiutare, di nuovo, il Dottore ad affrontare le folli sfide che si troverà davanti in questo film.

Fonte: ScreenRant

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Nel cast Benedict Cumberbatch (Stephen Strange / Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlett Witch), Chiwetel Eijofor (Mordo), Rachel McAdams (Dr. Christine Palmer) e Benedict Wong (Wong).

