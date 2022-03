Doctor Strange in the Multiverse of the Madness: una serie di immagini BTS dal film Marvel Studios

Benedict Cumberbatch in una scena stunt in cui il suo stregone prende il volo nelle nuove immagini dietro le quinte da Doctor Strange in the Multiverse of the Madness.

Il due volte candidato all’Oscar torna per guidare un suo film da solista del Marvel Cinematic Universe dopo un ciclo di sviluppo di sei anni, che ha percorso una strada accidentata quando il regista e co-sceneggiatore originale Scott Derrickson se n’è andato con il partner C. Robert Cargill a causa di divergenze creative.

Jade Halley Bartlett è stata originariamente incaricata di scrivere una nuova sceneggiatura alla fine di ottobre, anche se sarebbe stata successivamente sostituita quando sia Sam Raimi che il creatore di Loki, Michael Waldron, sono stati coinvolti, con i due che hanno scelto di ricominciare da zero per trovare una visione condivisa per la continuazione.

Con meno di tre mesi rimanenti prima dell’uscita del film nei cinema, nell’ultimo numero cartaceo di Empire sono emerse nuove immagini di Doctor Strange in the Multiverse of Madness BTS. Le foto vedono Cumberbatch girare uno stunt, Raimi dirigere una sequenza e nuovi sguardi su America Chavez e Wong.

Potete dare un’occhiata alle emozionanti immagini BTS qui sotto:

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

