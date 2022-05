Doctor Who: Ncuti Gatwa prenderà il posto di Jodie Whittaker come il Dottore

Ncuti Gatwa prenderà il posto di Jodie Whittaker come il Dottore in Doctor Who, stando a quanto ha annunciato la BBC.

Il 29enne diventerà il 14° Dottore nel popolare programma della BBC (via TG), dopo che Whittaker ha annunciato lo scorso luglio che avrebbe lasciato il ruolo. L’attore scozzese, nato in Ruanda, ha interpretato il ruolo di Eric Effiong nel famosissimo Sex Education di Netflix.

Russell T Davies tornerà nella prossima serie di Doctor Who come showrunner, dopo aver inizialmente diretto il revival del 21° secolo dello spettacolo dal 2005 al 2009.

In una dichiarazione sul sito ufficiale di Doctor Who, Ncuti ha dichiarato:

“Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento. Un mix di profondamente onorato, oltre che eccitato e ovviamente un po’ spaventato. Questo ruolo e lo spettacolo significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e privilegio unici con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso. Russell T Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso, e poter lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, eccitante, incredibilmente intelligente e piena di pericoli.”

Il Dottore della Whittaker sarà visto in un altro episodio, che andrà in onda nell’autunno di quest’anno in concomitanza con il centenario della BBC.

È stata la prima donna a interpretare il ruolo su base continuativa. È stata una mossa che inizialmente ha ottenuto grandi consensi, ma che ha anche suscitato polemiche con alcuni fan che hanno ritenuto che il personaggio dovesse essere sempre come uomo, e ha persino portato un parlamentare conservatore in parlamento ad affermare di aver privato i ragazzi di un modello.

Quando Gatwa inizierà il ruolo, Doctor Who non sarà prodotto internamente dalla BBC, ma dalla Bad Wolf Productions, una società fondata dai dirigenti Julie Gardner e Jane Tranter. Entrambi hanno già lavorato a Doctor Who. La società è di proprietà di Sony e ha già prodotto serie TV tra cui A Discovery of Witches, His Dark Materials e I Hate Suzie.

