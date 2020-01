Dolittle: un drago piuttosto arrabbiato compare nel nuovo trailer

Robert Downey Jr sta tornando sul grande schermo, questa volta non nei panni del super-eroe corazzato, ma con un cappello a cilindro e un esercito di animali parlanti nel riavvio di Doctor Dolittle.

Semplicemente intitolato Dolittle, questa nuova iterazione del personaggio presenta un cast stellare che porterà in vita i molti animali nel mondo di Dolittle, e ne vediamo diversi nel nuovo trailer. Da un orso polare e uno scoiattolo a uno struzzo, Dolittle ha molto aiuto e ne avrà anche bisogno, visto che l’equipaggio si confronterà con un enorme drago rosso piuttosto incazzato.

Potete dare un’occhiata al drago nel trailer qui sotto:

Robert Downey Jr. elettrizza uno dei personaggi più longevi della letteratura in una vivida reimmaginazione della classica storia di un uomo che potrebbe parlare con gli animali: Dolittle.

Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l’eccentrico dottor John Dolittle (Downey), famoso medico e veterinario dell’Inghilterra della Regina Vittoria, si ritrova dietro le alte mura di della Dolittle Manor con solo il suo serraglio di animali esotici per compagnia. Ma quando la giovane regina (Jessie Buckley, Wild Rose) si ammala gravemente, un riluttante Dolittle è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola mitica in cerca di una cura, riacquistando la sua intelligenza e il coraggio mentre si confronta con vecchi avversari e scopre creature meravigliose.

Il dottore viene affiancato nella sua ricerca da un giovane apprendista autodidatta e da un’incredibile coterie di amici animali, tra cui un gorilla ansioso (vincitore dell’Oscar Rami Malek), un’anatra entusiasta ma dal cervello di uccello (la vincitrice dell’Oscar Octavia Spencer), una coppia litigiosa di uno struzzo cinico (Kumail Nanjiani di The Big Sick) e un ottimista orso polare (John Cena da Bumblebee) e un pappagallo testardo (vincitore dell’Oscar Emma Thompson), che serve al dr. Dolittle come consigliere e confidente più fidato.

Il film vede nel cast anche Antonio Banderas, Michael Sheen (La regina) e il vincitore dell’Oscar Jim Broadbent, e presenta ulteriori interpretazioni vocali del premio Oscar® Marion Cotillard, Frances de la Tour, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland e Craig Robinson.

Diretto dal vincitore dell’Oscar Stephen Gaghan (Syriana, Traffic), Dolittle è prodotto da Joe Roth e Jeff Kirschenbaum con Roth / Kirschenbaum Films (Alice in Wonderland, Maleficent) e Susan Downey (franchise di Sherlock Holmes, The Judge) per il Team Downey. Il film è prodotto da Robert Downey Jr., Sarah Bradshaw (The Mummy, Maleficent) e Zachary Roth (Maleficent: Mistress of Evil).

