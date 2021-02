Dolly: Florence Pugh sarà l’androide da compagnia protagonista del drama sci-fi

Potremmo dover aspettare un po’ più del previsto per il suo debutto nel MCU, ma Florence Pugh non sarà sul grande schermo solo nel teatro Marvel, e come un’attrice poliedrica si sta proponendo per molti progetti, l’ultimo dei quali è un dramma giudiziario di fantascienza intitolato Dolly.

Ispirato all’omonimo racconto di Elizabeth Bear, il film vede Vanessa Taylor de La Forma dell’Acqua e Drew Pearce di Hotel Artemis a scrivere l’adattamento. Dolly si apre mentre una “bambola da compagnia” robotica uccide il suo proprietario e poi sconvolge il mondo affermando di non essere colpevole e chiedendo un avvocato.

Sembra il tipo di argomento che Netflix e Black Mirror potrebbero affrontare, ma a seguito di una guerra di offerte, Apple Studios è emerso trionfante, il che significa che l’eventuale film debutterà sul servizio TV + di Apple. Prima, però, Pearce e Taylor devono scrivere la sceneggiatura e il film ha bisogno di un regista.

Come accennato, Pugh la vedremo in Black Widow il 7 maggio 2021 (chiusure cinematografiche permettendo – rimane una possibilità che possa debuttare su Disney + se Marvel lo riterrà necessario) e recentemente ha stretto un accordo per comparire nell’adattamento del romanzo The Maid.

