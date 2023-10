Domenica In 22 ottobre 2023: svelati gli ospiti di Mara Venier! Il racconto sulla malattia sarà scioccante

La Domenica In di Mara Venier è ormai un’istituzione televisiva, e questo 22 ottobre ci aspetta una sesta puntata carica di sorprese e ospiti eccezionali. Scopriamo chi darà vita a questo spettacolo imperdibile!

Il varietà che tutti attendono con trepidazione tornerà a riempire i nostri schermi dalla storica location romana dedicata a Fabrizio Frizzi. Mara Venier, con la sua inconfondibile passione, sarà al timone, pronta a guidarci attraverso un pomeriggio di intrattenimento unico.

Zucchero Fornaciari: il re della musica italiana

Intrattenimento e musica si fonderanno in un connubio perfetto con l’illustre ospite di questa puntata, il celebre cantautore emiliano Zucchero Fornaciari. Lo spazio musicale, diventato un’esperienza a sé stante all’interno di Domenica In, sarà dominato dalle sue note indimenticabili.

Ballando con le stelle: il punto della situazione

La sesta puntata si aprirà con un talk dedicato al neonato “Ballando con le stelle.” Il venerdì precedente, il programma ha dato il via alle sue avvincenti esibizioni. E ora, avremo l’opportunità di analizzare le prime performance dei coraggiosi concorrenti, grazie ai commenti illuminati dei giudici Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

Domenica In

I Protagonisti del Talk a Domenica In

Mara Venier, con la sua consueta maestria, accompagnerà il talk su “Ballando con le stelle,” ospitando la conduttrice Rosanna Lambertucci e il giornalista Antonio Caprarica, direttamente dal cuore dello show di Rai1.

La musica di Emma Marrone

Ma non finisce qui! La scena musicale si arricchirà ulteriormente con la presenza di Emma Marrone. L’artista presenterà il suo settimo album, intitolato “Souvenir,” racchiudendo i suoi più grandi successi e nuove gemme musicali. Un momento emozionante sarà quando Emma racconterà il brano “Intervallo,” un omaggio toccante a suo padre, scomparso l’anno scorso dopo una battaglia contro la leucemia.

Paola Turci e Miriam Leone: due storie di successo

Dopo la grandiosa Emma, sarà poi la volta di Paola Turci e la futura mamma Miriam Leone. Le due donne di successo si uniranno al cast eccezionale di ospiti. Paola porterà il suo talento musicale, mentre Miriam, in attesa di diventare mamma, regalerà un tocco di glamour al pomeriggio di Domenica In.

Save the date: 22 Ottobre ore 14 Domenica In da no perdere!

Questo spettacolo imperdibile andrà in onda il 22 ottobre alle 14:00 su Rai1. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica in compagnia di Mara Venier e dei suoi fantastici ospiti. La Domenica In si prepara a regalarci un pomeriggio di intrattenimento, musica e emozioni. Sarà un’appuntamento da non perdere!