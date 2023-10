Domenica In, scoppia la pace in studio: il gesto a sorpresa di Mara Venier dopo anni di incomprensioni!

By

Nello studio di Domenica In, nella puntata del 29 ottobre, si è consumato un momento di grande emozione e intesa tra due icone della televisione italiana: Mara Venier e Simona Ventura. Dopo anni di contrasti e incomprensioni, come riporta Fanpage, finalmente le due donne hanno scelto di mettere da parte le divergenze e di fare pace pubblicamente.

Mara Venier e Simona Ventura: è pace a Domenica In

Mara Venier, con il suo sorriso caloroso, rivolgendosi a Simona Ventura ha pronunciato parole che hanno colpito nel profondo. La conduttrice di Domenica In ha notato come la collega sia cambiata, crede infatti che l’amore l’abbia fatto cambiare. La definisce un’altra persona, e si dice molto felice di questo. La Ventura, visibilmente commossa, ha accettato quelle parole confermando la sua metamorfosi interiore.

Quel momento è stato suggellato da un abbraccio che ha sciolto le tensioni e ha rafforzato la riconciliazione tra le due donne. Quell’abbraccio ha trasportato con sé un’energia positiva, il segno tangibile di una nuova sintonia e di un passato finalmente superato. La presenza di Simona Ventura nello studio di Domenica In, nel corso dello spazio d’intrattenimento dedicato a Ballando con le stelle, ha rappresentato un gesto di apertura e di volontà di riconciliazione da parte sua. La sua scelta di partecipare al programma dopo anni di lontananza è stata un atto di coraggio e di maturità, un segnale che ha rivelato la volontà di costruire un nuovo capitolo nella sua relazione con la Venier.

Simona Ventura (foto ANSA)

I precedenti dissapori tra le due conduttrici

Mara Venier e Simona Ventura condividono una storia che va oltre i confini televisivi. Un tempo erano unite da trascorsi privati e professionali che le hanno tenute distanti per molto tempo. Ma quella distanza, che in passato sembrava insuperabile, è finalmente stata colmata. Le due donne si sono conosciute nel 2010, quando la Ventura era sentimentalmente legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, il marito di Mara. Quelle relazioni familiari si sono incrociate e hanno inevitabilmente lasciato tracce nel rapporto tra le due conduttrici. Per anni, si sono create incomprensioni e malintesi, alimentati da voci e bugie che hanno ulteriormente allontanato le due donne.

Solo nel 2015, dopo la fine della storia d’amore di Simona Ventura con Carraro, i veri motivi della loro lontananza sono stati finalmente rivelati. La conduttrice ha svelato che una terza persona aveva disseminato falsità sulla sua conto, e la Venier aveva creduto a quelle calunnie. Quel malinteso aveva causato una frattura che sembrava insanabile. Ma la vita, ora, ha dato loro un’altra occasione di incontro e di riconciliazione. Nello studio di Domenica In, davanti a milioni di spettatori, le due conduttrici hanno deciso di voltare pagina, di lasciarsi alle spalle i dissidi del passato e di abbracciarsi nuovamente.