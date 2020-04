Don Cheadle rivela che gli vennero date solo due ore per decidere se voleva essere War Machine

Don Cheadle ha rivelato che i Marvel Studios gli dettero al tempo solo due ore di tempo per decidere se voleva essere War Machine in Iron Man 2.

La storia nasce da una conversazione che ha avuto con The AV Club. Si è scoperto che l’attore era alla festa di suo figlio, durante una partita di battaglia laser, quando lo studio gli ha telefonato per la parte.

Ora, prendere una decisione importante sulla vita come firmare un contratto per più film è qualcosa su cui vuoi davvero pensare come attore, ma quando ti dicono che questo è l’accordo, prendere o lasciare, devi essere disposto a convivere con i risultati.

Sembra aver funzionato per l’interprete di War Machine, e ascoltare la storia in sé è comprensibilmente affascinante.

“In realtà ero alla festa di compleanno di mio figlio e ho ricevuto una chiamata dal mio agente, che mi hanno detto: ‘Ehi, quindi voglio collegarti a questi ragazzi della Marvel. Vogliono parlarti e vogliono offrirti una a parte’. Non credo fosse Kevin Feige. Non so chi fosse al telefono. Mi hanno detto: ‘Ehi, questo è il ruolo. Vogliamo che tu lo faccia. È un contratto per sei film’. Ero tipo: ‘Cosa?! Oh, okay…’. E adesso sto provando a fare i conti con la cosa. Ho detto qualcosa el tipo: ‘Sono circa 11 o 12 anni. Non ne sono sicuro’, E loro hanno detto: ‘Bene, dobbiamo saperlo, perché se non dici di sì, passeremo alla persona successiva. Quindi hai un’ora’.

Un’ora per decidere i futuri 12 anni di carriera, un ruolo le cui sfumature nemmeno conosco, in film che non ho idea di come saranno”, ha continuato. “Ho detto: ‘Sono alla festa di mio figlio in questo momento’. Al che dissero: ‘Oh! Ok, prenditi due ore’. Furono poiuttosto generosi! Quindi torno dentro e mi nascondo, torno a sparare con la pistola laser e poi parlo con mia moglie. DIco qualcosa del tipo: ‘Dovrei dire di si? È qualcosa che dovrei fare?’, e lei mi rispose: ‘Beh, sì, credo di si. A parità di condizioni, questo è quel genere di cose che non hai mai fatto prima. Grandi effetti speciali, lo stile da blockbuster, un film di quattro quadranti. Vuoi fare qualcosa del genere’. Così alla fine ho detto di si.”