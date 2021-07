Don’t Breathe 2: Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer del sequel del film horror del 2016

Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer di Don’t Breathe 2, il seguito del film horror del 2016 che vede Stephen Lang riprendere il ruolo di Norman Nordstrom, alias “The Blind Man”, che si è trasferito in una nuova casa con una nuova “figura figlia” (Madelyn Grace), ma si ritrova a confrontarsi con forze familiari.

Il nuovo film horror-thriller, ambientato diversi anni dopo gli eventi del primo film, dovrebbe essere distribuito nelle sale questo agosto.

Rodo Sayagues dirige il sequel, su una sceneggiatura che ha scritto insieme al precedente regista di Don’t Breathe, Fede Álvarez, e i due sono anche produttori del film insieme a Sam Raimi e Robert Tapert.

Alcune cose vi sembreranno familiari in questo trailer, specialmente nelle sbalorditive sequenze horror d’azione che mettono a dura prova gli scagnozzi contro Norman che si svolgono in un’altra casa buia e fatiscente. Ma anche in questa familiarità risiede la brutalità primordiale. E negli elementi più moderni del film, in particolare riguardo a Grace nel ruolo della “figura figlia” che Norman ha sempre voluto, a questo potere primordiale viene data una posta in gioco più alta con cui confrontarsi.

Ora Norman ha qualcuno da proteggere oltre se stesso, e sembra che anche questi criminali lo sappiano.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...