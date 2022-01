Don’t Look Up: il regista parla della battuta finale e dell’idea di Leonardo DiCaprio di inserirla nel film

Leonardo DiCaprio, che guida il cast di Don’t Look Up al fianco di Jennifer Lawrence, ha inventato la battuta finale del film in un cambiamento rispetto alla sceneggiatura originale.

Don’t Look Up è un originale Netflix uscito a fine dicembre 2021. Il film è diventato rapidamente una delle uscite di maggior successo del servizio di streaming, senza dubbio aiutato dall’attrazione causata del suo cast stellare, ed è attualmente il secondo più visto di tutti i tempi dietro a Red Notice.

Don’t Look Up viene dal veterano di Hollywood Adam McKay, i cui lavori precedenti includono Vice, candidato all’Oscar, e The Big Short. Il regista è specializzato in satira e commedia e Don’t Look Up vive fortemente di questo stile. Il film segue due scenziati di basso livello mentre scoprono una cometa in rotta di collisione con la Terra. I due astronomi, interpretati da DiCaprio e Lawrence, cercano di istigare una risposta politica, ma incontrano ostacoli imprevisti. Mentre il film usa l’impatto imminente di una cometa come allegoria del cambiamento climatico e della mancanza di urgenza della società nell’affrontarlo, Don’t Look Up esamina anche l’incapacità dell’umanità di comprendere il rischio esistenziale e come la disinformazione può sostenere e alimentare il tribalismo politico.

Ora, in un’intervista con la rivista Insider, McKay ha condiviso alcune gemme dietro le quinte della produzione del film.

Il regista chiarisce che il progetto è stato uno sforzo collaborativo e discute di come anche la sceneggiatura sia stata adattata dagli attori. DiCaprio, ad esempio, ha inventato la battuta di chiusura del film dopo aver detto che la battuta originale non era abbastanza potente.

“Che ci crediate o no, quella frase alla fine del film non era nella sceneggiatura. È venuta fuori quel giorno in cui stavamo girando. E’ stato Leo a spingerci a inserire la battuta. La battuta è stata così devastante. Stavamo cercando di ottenere il giusto equilibrio in quel finale. Non vuoi traumatizzare il pubblico ma vuoi colpirlo. Quindi non avevamo quella battuta, ed eravamo vicini all’ottenere il taglio finale. Non avevamo molto tempo a disposizione, e Leo disse: ‘Devi provare quella battuta? Si è rivelata potente quando l’abbiamo provata’. Avevo paura di usarla e l’abbiamo inserita nel montaggio poco prima di uno screening di prova. La cosa ha funzionato, quindi ho ringraziato Leo per avermi spinto ad aggiungerla. Questa è davvero la battuta del film… originariamente la battuta vedeva Jen dire: ‘Beh, ci abbiamo provato’. Ed è stato Leo a dire: ‘No, credo che debba dire qualcos’altro’. Quindi non l’ha semplicemente inventato, è entrato nella sala di montaggio e ci ha detto di provarlo.”

