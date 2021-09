Don’t Look Up: le prime immagini ed il primo trailer del film Netflix di Adam McKay

Il cast stellare della commedia Netflix di Adam McKay, Don’t Look Up, si è mostrato in alcune, prime immagini ufficiali, e include Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill e Rob Morgan.

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio interpretano una coppia di astronomi, Kate Dibiasky e il dottor Randall Mindy, che tentano di mettere in guardia il mondo sulla minaccia apocalittica presentata da una cometa in avvicinamento.

“Conosco Jennifer da un bel po’ di tempo ormai”, dice lo sceneggiatore-regista McKay spiegando come ha ottenuto i suoi ruoli principali. “Uno dei primi incontri che ha mai avuto a Los Angeles è stato con me. È una grande fan di Step Brothers. Sono stato un suo grande fan da quando è arrivata per la prima volta sulla scena, in più mi fa ridere. Così ho scritto questo ruolo per lei. È stata la prima attrice a cui ho pensato.”

Per quanto riguarda DiCaprio, il regista afferma che “Leo era interessato e poi la pandemia ha colpito. Quindi abbiamo usato molto tempo durante la pandemia per esaminare la sceneggiatura, parlare del suo personaggio. È davvero intelligente, conosce davvero i film, conosce la storia del cinema, capisce i personaggi ed è stato molto divertente lavorare con lui“.

Il cast stellare del film comprende anche Meryl Streep, Cate Blanchett, Tyler Perry, Rob Morgan, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (aka Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley e Chris Evans, che come descritto dal regista stesso: “ha un piccolo cameo nel film”, afferma McKay. “È molto divertente. Non rivelerò chi interpreta, ma compare nel film”.

Infine, Streep interpreta il presidente degli Stati Uniti Janie Orlean mentre Jonah Hill interpreta suo figlio e capo dello staff Jason.

“È molto preoccupata per i numeri dei sondaggi, molto preoccupata per la politica, ama la propria celebrità”, afferma McKay del comandante in capo di Streep. “È un ibrido di tutti i leader ridicoli che abbiamo avuto negli ultimi dieci, 20, 30 anni.”

Qui sotto potete vedere le prime immagini:

Le prime immagini di #DontLookUp di #Netflix pic.twitter.com/kgSd4Ea5Ro — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) September 8, 2021

pic.twitter.com/3gPYWHoYxN — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) September 8, 2021

E qui sotto potete vedere il trailer:

