Don’t Look Up: Leonardo DiCaprio interessato al nuovo film di Adam McKay?

Dopo Killers of the flower moon anche Don’t look up, dato che Leonardo DiCaprio sembra interessato al nuovo film di Adam McKay?

Leonardo DiCaprio è un attore che ha sempre scelto i propri progetti con grandissimi cura, scegliendo di lavorare solamente con i registi più importanti attualmente in circolazione. Ricordiamo le sue collaborazioni con cineasti come Quentin Tarantino, Alejandro González Iñarritu, Clint Eastwood e soprattutto Martin Scorsese, con il quale tornerà a lavorare per Killers of the flower moon.

Dato il livello di artisti con i quali DiCaprio ha da sempre lavorato non stupisce il sentir parlare della possibilità che il celebre attore possa esser interessato a prendere parte al prossimo film di Adam McKay, che con i suoi recenti La grande scommessa e Vice è di certo entrato nell’Olimpo dei grandi registi contemporanei.

La notizia arriva da Variety, che riporta l’interesse da parte dell’attore di affiancare Jennifer Lawrence nel film Don’t look up, scritto da McKay (al momento non ancora confermato come regista), che racconta di una coppia di astronomi di basso livello che iniziano un tour stampa per avvertire la popolazione dell’arrivo di un asteroide che distruggerà la Terra. Inoltre, la pellicola sarà prodotta e distribuita da Netflix.

La fonte sembra esser autorevole, quindi potrebbe esser possibile vedere un nome come quello di DiCaprio nel cast del prossimo film di McKay? Sarebbe un sogno, ma le riprese si dovrebbero anche incastrare con quelle del prossimo film di Scorsese, e in questo caso potrebbero sorgere diverse complicazioni.

Don’t look up non ha ancora una data d’uscita ufficiale, né tanto meno un regista, ma sappiamo che sarà scritto e prodotto da Adam McKay e con la fotografia a cura di Robert Richardson.

Nel cast Jennifer Lawrence e Cate Blanchett, mentre si attende conferma o smentita della presenza di Leonardo DiCaprio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...