Don’t Look Up: Neil deGrasse Tyson sostiene che il film sia così accurato da essere un documentario

Il tocco ironico con cui Adam McKay ha affrontato il suo ultimo film, Don’t Look Up, ha certamente alleggerito un po’ il tema portante del film, ma non il suo impatto sul pubblico moderno anche la verosomiglianza con qualcosa che potrebbe accadere effettivamente.

La assoluta plausibilità degli eventi raccontati nel film, anche con il loro lato grottesco, fa riflettere, ed ha raggiunto lo scopo facendo infuriare diverse persone, che semplicemente si sono viste nei gruppi di superficiali che hanno ignorato la cosa.

Il film ha avuto un tale impatto che in diverse analisi si è trovato anche un easter egg oltre quello del surriscaldamento globale, infati la vicenda si presta bene a qualsiasi catastrofe per cui ci sono evidenze scentifiche, ma che vengono prese sotto gamba per via di politici inetti, negazionisti e persone più attente al gossip giornaliero che alle notizie davvero importanti.

Una delle persone che pare aver apprezzato molto il film di Adam McKay è il direttore dell’Hayden Planetarium di New York, il dr. Neil deGrasse Tyson, che è arrivato a dire:

Potete vedere il tweet qui sotto:

Finally saw the @Netflix film “Don’t Look Up,” a fictional tale of a Nation distracted by pop-culture and divided on whether to heed dire warnings of scientists.

Everything I know about news-cycles, talk shows, social media, & politics tells me the film was instead a documentary pic.twitter.com/tvDuEUXWCW

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) December 29, 2021