Don’t Worry Darling: ecco il trailer del film di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles

La Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer di “Don’t Worry Darling“, il nuovo thriller psicologico di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Il trailer ha debuttato per la prima volta al CinemaCon, ma ora è disponibile online. Pugh interpreta Alice, una casalinga in una comunità utopica sperimentale sposata con Jack, interpretato da Styles. La vita di Alice si dipana dopo aver appreso l’inquietante verità dietro l’affascinante compagnia del suo amorevole marito.

Insieme a Pugh e Styles, il cast stellato comprende Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Sydney Chandler e Nick Kroll. Wilde svolgerà anche un ruolo di supporto oltre a dirigere il film. Sebbene Pugh sarà il personaggio principale del film, il film è noto per aver segnato il primo ruolo da protagonista di Styles al di fuori dei contenuti relativi agli “One Direction”. La pop star 28enne, che ha ricevuto tre nomination e una vittoria ai Grammy del 2021 per il suo album “Fine Line”, ha avuto una piccola parte in “Dunkirk” del 2017.

La sinossi ufficiale di “Don’t Worry Darling” della Warner Bros. recita: “Alice (Pugh) e Jack (Styles) sono fortunati a vivere a Victory, la città sperimentale che ospita gli uomini che lavorano per il top secret Victory Project e le loro famiglie. La vita è perfetta, con le esigenze di ogni residente soddisfatte dall’azienda. Tutto ciò che chiedono in cambio è un impegno incondizionato per la causa. Ma quando iniziano ad apparire crepe nella loro vita idilliaca, che rivelano lampi di qualcosa di molto più sinistro in agguato sotto l’attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi cosa stanno facendo e perché. Quanto è disposta a perdere Alice per smascherare ciò che sta realmente accadendo in paradiso?”.

Wilde afferma di essere stata ispirata da thriller psicosessuali come “Attrazione fatale” e “Proposta indecente” per il film. Il film è il secondo progetto alla regia di Wilde dopo la sua ben accolta commedia adolescenziale “Booksmart”, con Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein, uscita nel 2019. Wilde ha anche citato “Inception”, “The Matrix” e “The Truman Show” come fonti di ispirazione mentre parlava al CinemaCon. Definisce il film “una lettera d’amore per i film che spingono i confini della nostra immaginazione”.

“Don’t Worry Darling” debutterà nelle sale il 23 settembre 2022.

