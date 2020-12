Don’t Worry Darling: nuove informazioni rivelerebbero il vero motivo dell’allontanamento di Shia LaBeouf

Solo un anno fa, Shia LaBeouf stava vivendo una rinascita della carriera. Dopo essere stato ampiamente elogiato per il suo film autobiografico “Honey Boy”, da lui scritto e interpretato, e per il dramma indipendente “The Peanut Butter Falcon”, LaBeouf ha ottenuto un ambito ruolo nel thriller di prossima uscita “Don’t Worry Darling”. l’attesissimo seguito del successo alla regia di Olivia Wilde, “Booksmart”.

Il progetto si è subito rivelato come accattivante, innescando una grande guerra di offerte, prima di approdare a New Line, con una manciata di attori di alto profilo proposti, ma alla fine la scelta è ricaduta su LaBeouf. Per LaBeouf, “Don’t Worry Darling” ha rappresentato una vittoria professionale. Dopo una serie ben documentata di problemi legali e una bizzarra sequela di comportamenti irregolari e periodi di riabilitazione che hanno portato molti studi a prendere le distanze da lui, il film ha segnalato il possibile ritorno di LaBeouf a una carriera più mainstream.

Ma poi, a settembre, LaBeouf è stato ufficialmente allontanato dal progetto. Le fonti dello studio hanno annunciato che Harry Styles lo avrebbe sostituito, citando un conflitto di programmazione. Si scopre però adesso che non la storia non è stata raccontata per intero. Stando a Variety, LaBeouf è stato eliminato dal film. Sebbene le riprese non fossero ancora iniziate quando LaBeouf se ne è andato, gli addetti ai lavori vicini al progetto dicono che LaBeouf ha mostrato un comportamento scadente e il suo stile si è scontrato con il cast e la troupe, inclusa la Wilde, che alla fine lo ha licenziato.

Wilde non ha risposto alle richieste di commento per questa storia. L’addetto stampa di LaBeouf ha rifiutato di commentare. Anche un rappresentante della New Line ha rifiutato di commentare la questione. Nessuno parla.

“Non è un tipo facile con cui lavorare”, ha detto una fonte vicina al film, aggiungendo che LaBeouf era “scoraggiante” per coloro che erano associati al progetto, in particolare la Wilde, che è nota per costruire set di collaborazione con zero tolleranza per la “politica dello stronzo”.

La scorsa settimana, Wilde è stata una delle tante donne che hanno prestato il loro sostegno sui social media a FKA Twigs, la cantante, ballerina e attrice, che ha frequentato LaBeouf per circa un anno dopo averlo incontrato sul set di “Honey Boy”. La scorsa settimana, FKA Twigs ha fatto notizia dopo aver intentato una causa esplosiva contro l’attore e dipingendo un’immagine spaventosa dell’ex star, accusata di abusi verbali e fisici, che vanno da attacchi violenti allo strangolamento. Alcune delle accuse inquietanti nella causa includono LaBeouf che ha consapevolmente infettato FKA Twigs con una MST e ha sparato a cani randagi con una pistola per entrare nel personaggio del suo film “The Tax Collector”.

La causa ha messo in discussione le prospettive di carriera di LaBeouf, che è già stato noto a Hollywood per aver combattuto demoni in pubblico, e ha presentato nuove sfide per Netflix, che rilascerà il suo prossimo film “Pieces of a Woman”, il 7 gennaio, dove l’attore interpreta il marito del personaggio del titolo, interpretata da Vanessa Kirby, che perde il suo bambino durante un parto in casa.

In seguito alla querela, la musicista Sia ha sostenuto FKA Twigs con le sue stesse accuse contro LaBeouf, twittando: “Anch’io sono stata ferita emotivamente da Shia, un bugiardo patologico, che mi ha portato in una relazione adultera sostenendo di essere single”. La cantautrice Katy Rose, che dice di essere cresciuta con LaBeouf da quando erano entrambi figli negli stessi circoli di affari dell’intrattenimento, si è anche fatta avanti con la sua affermazione, postando su Twitter che quando aveva 14 anni: “mi ha afferrato violentemente a una festa sulle colline di Hollywood”.

Il regista di “Honey Boy”, Alma Har’el, che ha collaborato a stretto contatto con LaBeouf nel raccontare la sua storia d’infanzia, ha anche rilasciato una dichiarazione a sostegno di FKA Twigs.

“Come molti dei collaboratori e fan di Shia che hanno combattuto con l’abuso di sostanze, hanno subito traumi infantili e affrontano malattie mentali, sono dolorosamente consapevole del mio investimento passato nel suo essere. Voglio inviare un messaggio chiaro oggi che nessuno dei precedenti dovrebbe giustificare, minimizzare o razionalizzare la violenza domestica.”

