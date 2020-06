Doom Patrol 2: ecco il primo trailer della seconda stagione!

Dopo il rilascio di una serie di immagini in anteprima della seconda stagione di Doom Patrol, grazie a HBO Max possiamo mostrarvi il primo trailer dell’attesissima continuazione della serie originale DC Universe.

Potete vederlo qui sotto:

l primo episodio di Doom Patrol stagione 2 presenta sia il ritorno di un vecchio amico sia il debutto di un nuovo personaggio importante. Mark Sheppard, che in precedenza aveva lavorato con lo showrunner Jeremy Carver su Supernatural, ritorna nell’episodio della premiere della seconda stagione come Willoughby Kipling, detective dell’occulto con ironico umorismo britannico.

Molte cose folli sono successe nella prima stagione di Doom Patrol, ma è importante ricordare due degli eventi finali. Tutti i membri del team si sono ridotti alle dimensioni di Atom ad eccezione di Negative Man (doppiato da Matt Bomer, portato in scena fisicamente da Matthew Zuk), e sono stati introdotti a Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), figlia del Capo (Timothy Dalton) che aveva nascosto per decenni.

Come probabilmente intuirete, Doom Patrol sarà altrettanto esilarante nella sua seconda stagione come lo era nella sua prima, ma anche toccante e non si lascerà scappare argomenti d’importanza sociale. La stagione inizia con l’intera squadra di eroi rimpiccioliti a Siza e bloccati nella pista per le macchinine da corsa giocattolo di Cliff. Da lì, dovranno lavorare insieme per superare i loro problemi e trovare una via per tornare a dimensioni normali.

La stagione 2 di Doom Patrol vedrà tornare gli interpreti visti nella prima stagione, a partire da Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Jovian Wade, Timothy Dalton fino ad arrivare alla nuova arrivata Abigail Shapiro.

La tanto attesa nuova stagione arriverà su entrambe le piattaforme il 25 giugno.

