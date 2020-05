Doom Patrol 2: ecco le prime immagini dalla seconda stagione

Doom Patrol è uno dei successi più acclamati nella libreria televisiva targata DC Comics, dopo aver conquistato i critici nella stagione 1.

La serie (basata sul meno noto team di freaks della DC Comics) ha conquistato fan in tutto il mondo rivelandosi diversi dai tipici programmi TV coi supereroi, con i suoi look bizzarri, la volgarità, la violenza e i messaggi.

Adesso, in attesa della seconda stagione, possiamo mostrarvi una serie di prime immagini:

First look at the second season of Doom Patrol! #DOOMPATROL season 2 will hit both DC Universe and HBO Max on June 25th. pic.twitter.com/Brg7rIumpb — DC Universe (@DCEUPosts) May 20, 2020

Come probabilmente intuirete, Doom Patrol sarà altrettanto esilarante nella sua seconda stagione come lo era nella sua prima, ma anche toccante e non si lascerà scappare argomenti d’importanza sociale. La stagione inizia con l’intera squadra di eroi rimpiccioliti a Siza e bloccati nella pista per le macchinine da corsa giocattolo di Cliff. Da lì, dovranno lavorare insieme per superare i loro problemi e trovare una via per tornare a dimensioni normali.

La stagione 2 di Doom Patrol vedrà tornare gli interpreti visti nella prima stagione, a partire da Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Jovian Wade, Timothy Dalton fino ad arrivare alla nuova arrivata Abigail Shapiro.

La tanto attesa nuova stagione arriverà su entrambe le piattaforme il 25 giugno.

