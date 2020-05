Doom Patrol 2: la seconda stagione ha finalmente una data d’uscita!

Gli strani e stravaganti eroi della Doom Patrol torneranno per un’altra stagione quest’estate.

Dopo un lancio riuscito sulla piattaforma DC Universe, l’anno scorso, Doom Patrol è stato ricompensato con una seconda stagione, sebbene questa nuova infornata di episodi debutterà per un pubblico molto più vasto rispetto a prima. La stagione 2 di Doom Patrol andrà in onda non solo su DC Universe, ma anche sul nuovo servizio di streaming, HBO Max, che verrà lanciato alla fine di questo mese.

Mercoledì scorso, HBO Max ha pubblicato la sua lista completa di contenuti originali in arrivo questa estate, che includeva la data della premiere della seconda stagione di Doom Patrol, e pochi minuti fa la cosa è stata confermata dall’account Twitter della serie.

La tanto attesa nuova stagione arriverà su entrambe le piattaforme il 25 giugno.

Here comes the DOOM! #DoomPatrol season 2 is coming to #HBOMax on 6/25. pic.twitter.com/CwJ1LTWB5o — Doom Patrol (@DCDoomPatrol) May 13, 2020

Come probabilmente intuirete, Doom Patrol sarà altrettanto esilarante nella sua seconda stagione come lo era nella sua prima, ma anche toccante e non si lascerà scappare argomenti d’importanza sociale. La stagione inizia con l’intera squadra di eroi rimpiccioliti a Siza e bloccati nella pista per le macchinine da corsa giocattolo di Cliff. Da lì, dovranno lavorare insieme per superare i loro problemi e trovare una via per tornare a dimensioni normali.

La stagione 2 di Doom Patrol vedrà tornare gli interpreti visti nella prima stagione, a partire da Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Jovian Wade, Timothy Dalton fino ad arrivare alla nuova arrivata Abigail Shapiro.

