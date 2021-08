Doom Patrol 3: ecco il trailer che annuncia la data d’uscita della terza stagione!

Sembrano passati alcuni anni dall’ultima volta che abbiamo visto un episodio di Doom Patrol, ma finalmente abbiamo un primo trailer che suggerisce le tante bizzarre avventure in cui si troverà il nostro gruppo titolare di quasi-eroi, oltre a una data di rilascio.

Potete vederlo qui sotto:

Doom Patrol è basato sull’omonimo fumetto di Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Pemiani. Lo spettacolo è prodotto da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television. Jeremy Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess e Tamara Becher-Wilkinson sono co-produttori esecutivi.

Lo spettacolo segue un gruppo di persone che hanno subito una sorta di orribile incidente che li ha lasciati fisicamente ed emotivamente segnati, ma ha anche dato loro abilità sovrumane. Doom Patrol vede protagonisti Brendan Fraser come Robotman alias Cliff Steele, Matt Bomer come Negative Man alias Larry Trainor, April Bowlby come Elasti-Woman alias Rita Farr, Diane Guerrero come Crazy Jane e Joivan Wade come Cyborg alias Victor Stone, guidati dallo scienziato pazzo Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton).

La stagione 2 ha introdotto un nuovo membro della Doom Patrol, Dorothy (Abigail Shapiro) che ha la capacità di dare vita ai suoi amici immaginari, con conseguenze devastanti. La stagione 2 si è conclusa con un enorme cliffhanger, con l’essere extradimensionale noto come Candlemaker convocato da Dorothy, mettendo in difficoltà la Patrol.

Il trailer della terza stagione accenna ad alcune delle strane avventure che i nostri eroi dovranno affrontare per liberarsi prima dalle prigioni da incubo in cui sono caduti alla fine della stagione precedente, e alcuni dei nuovi avversari che dovranno affrontare. Ciò include il debutto live-action degli iconici cattivi della Doom Patrol, Brain e del suo assistente gorilla Monsieur Mallah. C’è anche quello che sembra un buco del culo senziente pieno di denti.

Doom Patrol tornerà con i primi tre episodi della terza stagione il 23 settembre. Gli episodi successivi verranno lanciati settimanalmente su HBO Max.

