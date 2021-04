Doom Patrol 3: ecco la pletora di nuovi personaggi introdotti nella nuova stagione

Ci sarà un afflusso di nuovi personaggi nella stagione 3 di Doom Patrol – con i Dead Boy Detective Agency e il gruppo di supercriminali, Sisterhood of Dada, ora ufficialmente nel cast.

Creato da Arnold Drake, Bob Haney, Bruno Premiani, l’eclettico team di supereroi ha debuttato in My Greatest Adventure #80 del 1963. Da allora hanno goduto di una serie di run nel corso dei decenni, affrontando una serie di minacce e cattivi non convenzionali. Inizialmente condividendo una connessione con la timeline dei Titans, il gruppo di disadattati è stato adattato per uno show che è stato presentato per la prima volta nel 2019. Sviluppato da Jeremy Carver, Doom Patrol è stato ben accolto dalla critica e dai fan. Di conseguenza, è stato infine rinnovato per una seconda e poi una terza stagione.

Il team ha incluso April Bowlby nei panni di Rita Farr (alias Elasti-Woman), Jovian Wade nei panni di Victor Stone (alias Cyborg) e Diane Guerrero nei panni di Kay Challis (alias Crazy Jane). Matt Bomer e Matthew Zuk hanno condiviso il ruolo di Larry Trainor (alias Negative Man), mentre Brendan Fraser e Riley Shanahan hanno condiviso il ruolo di Cliff Steele (alias Robotman). La Doom Patrol è stata creata e successivamente supervisionata dal Niles Caulder (alias The Chief) di Timothy Dalton. Nel corso delle stagioni, si sono scontrati con minacce importanti come l’Eric Morden di Alan Tudyk (alias Mr. Nobody) e il Red Jack di Roger Floyd. Nella terza stagione di Doom Patrol, tuttavia, incontreranno una serie di strani nuovi nemici e alleati.

Annunciati dalla DC stessa, i nuovi episodi introdurranno Micah Joe Parker nei panni di Malcolm, un’anima premurosa che preferirebbe essere invisibile piuttosto che affrontare lo spietato mondo. Wynn Everett ha firmato per interpretare un affascinante e poetico sospetto terrorista di nome Shelley Byron (alias The Fog). Miles Mussenden interpreterà Lloyd Jefferson (alias Frenzy), uno scultore di maschere sfregiato e tatuato capace di devastazione estrema. Anita Kalathara è stata confermata nel ruolo di Holly McKenzie (alias Sleepwalk), una spensierata che non se la cava mai bene e che non dovrebbe mai essere svegliata dai suoi sonnellini. Gina Hiraizumi debutterà nei panni di Sachiko (alias Quiz), un enigmatico personaggio in possesso di poteri sbalorditivi. Insieme, formeranno il gruppo noto come Sisterhood of Dada e si ripresenteranno per tutta la stagione 3 di Doom Patrol.

Tuttavia, non saranno gli unici nuovi arrivati. Ty Tennant è stato anche confermato come guest star nei panni di Edwin Payne, un adolescente che morì nel 1916 e trascorse 80 anni all’inferno a causa di un “errore in segreteria”. Al suo fianco, Sebastian Croft interpreterà un fantasma di nome Charles Rowland che fa del suo meglio per rimanere allegro, ma è ossessionato dalla sua morte nel 1989. Ultimo ma non meno importante, Madalyn Horcher è stata confermata per il ruolo di Crystal Palace, un’adolescente sarcastica e una medium che Edwin e Charles hanno salvato da una possessione demoniaca.

Insieme i tre fondano la Dead Boy Detective Agency. Il collettivo paranormale è stato creato da Neil Gaiman e Matt Wagner, ed ha debuttato nella trama “Seasons of Mists” in Sandman #25 del 1991.

The Sisterhood of Dada, nel frattempo, creata da Grant Morrison, era inizialmente conosciuto come Brotherhood of Evil. Nel corso del tempo, tuttavia, sono arrivati ​​a superare concetti come bene e male. Ispirandosi al movimento artistico Dada, hanno cambiato nome e si sono impegnati in cose assurde e bizzarre. Nonostante l’ulteriore cambiamento da parte degli scrittori, le versioni dei personaggi sopra elencati suonano estremamente fedeli alle loro controparti dei fumetti. Ciò è di buon auspicio per i fan del materiale originale, specialmente circa il potenziale ritorno di Mr. Nobody e l’adattamento di momenti memorabili come uno avvincente tra il cast, Shelley Byron e le personalità multiple di Crazy Jane. Il modo in cui i vari elementi disparati si uniranno sarà rivelato quando la stagione 3 di Doom Patrol sarà ufficialmente rilasciata su HBO Max.

