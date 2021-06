Doom Patrol 3: Joivan Wade annuncia la fine delle riprese!

E sono finte le riprese sulla terza stagione di Doom Patrol.

Venerdì, Joivan Wade, che interpreta Victor Stone/Cyborg nella serie, è andato su Instagram per festeggiare, condividendo tre foto dietro le quinte del suo personaggio. Wade ha scritto nella didascalia della foto: “sembra l’ultimo giorno di scuola”, e ha condiviso con i fan che pensa che la terza stagione sia la migliore di Doom Patrol, citando prestazioni eccezionali e scrittura fenomenale.

Qui sotto il post:

“Sembra l’ultimo giorno di scuola. Sei mesi, un milione di riprese e mille emozioni dopo. Che viaggio. La stagione 3 di Doom Patrol sta per finire, e ragazzi, l’amerete! È la stagione migliore di sempre se chiedete a me, scrittura fenomenale, performance eccezionali e notevoli sforzi da parte di tutta la crew coinvolta. Non vedo l’ora di vedere i vostri pensieri. So che l’adorerete”, ha scritto Wade.

L’attore ha chiuso la didascalia dicendo che si sarebbe preso una piccola pausa prima di lavorare su altri progetti.

Non abbiamo ancora una data di uscita per la terza stagione di Doom Patrol, ed i fan sono sempre più ansiosi per il ritorno della serie. La seconda stagione ha lasciato le cose in sospeso con un cliffhanger piuttosto teso, con gli eroi più strani della DC che si sono ritrovati ricoperti della cera dal Candlemaker con solo la figlia del Capo (Timothy Dalton) Dorothy (Abigail Shapiro) rimasta per affrontare l’orribile cattivo.

Il destino della Doom Patrol è ignoto, sebbene parte di ciò fosse meno a causa della storia stessa e più per via dell’arresto della produzione a causa del COVID-19.

