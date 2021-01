Doom Patrol 3: la crew annuncia l’inizio della produzione della terza stagione

La stagione 3 di Doom Patrol della DC è ora in produzione, in preparazione del rilascio futuro su HBO Max.

La troupe di produzione di Doom Patrol ha pubblicato una foto su Instagram che mostra loro che si preparano per le riprese della stagione 3, pur mantenendo rigorosi protocolli di sicurezza a causa della pandemia di COVID-19 in corso. L’elenco dei membri della crew elencati nell’hashtag include il coordinatore degli stunt, il direttore della 2a unità e la squadra degli stunt.

Il loro messaggio ai fan della DC recita: “Stiamo per pubblicare un fantastico album in distanziamento sociale?! No. Ci abbiamo provato e nessuno di noi sa cantare per niente, quindi immagino che andremo a filmare la stagione 3 di Doom Patrol”.

Qui sotto il post:

Doom Patrol è una serie televisiva statunitense basata sull’omonimo gruppo di supereroi creato da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani per la DC Comics. È nata come spin-off della serie TV Titans, ma segue una propria continuity. La serie è stata distribuita sul servizio DC Universe dal 15 febbraio 2019. In Italia, invece, è stata pubblicata su Prime Video dal 7 ottobre 2019. La trama della prima stagione racconta dei membri della Doom Patrol Cliff Steele, Larry Trainor, Rita Farr e Jane devono unire le forze con Cyborg per ritrovare Niles Caulder / Chief, rapito dal sovrannaturale Mr. Nobody, successivamente si è evoluta affrontando temi d’importanza sociale con sempre un approccio grottesco e politicamente scorretto.

Notizie sul rinnovo di Doom Patrol sono arrivate a settembre, durante il secondo segmento dell’evento FanDome della DC. I fan si chiedevano se Doom Patrol avrebbe tagliato i ponti coi contenuti DC nati sulla piattaforna DC Universe, trasferiti su HBO Max. Durante la parte 2 di DC FanDome, la responsabile dei contenuti originali di HBO Max, Sara Aubrey, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Doom Patrol è arrivato su HBO Max con una fan-base già strutturata e appassionata, ed è salito al vertice come uno dei Max Originals più visti sulla piattaforma. La serie si trova bene nel nostro portafoglio e siamo lieti di dare il via libera a una terza stagione a continuare questo stile distintivo di narrazione che risuona così bene con critici e fan.”

La seconda stagione di Doom Patrol è stata goffamente interrotta a causa della pandemia COVID-19. Il nono (e penultimo) episodio della stagione ha visto la squadra di disadattati confrontarsi finalmente con “Candlemaker”, il mostruoso amico immaginario della figlia di Niles Caulder (Timothy Dalton), Dorothy. La Doom Patrol è stata colpita dalle manifestazioni di Candlemaker dei loro rispettivi demoni interiori, lasciando Dorothy ad affrontare finalmente lei stessa il demone nel tentativo di migliorare e sfuggire al controllo sia di Candlemaker che di suo padre.

