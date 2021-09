Doom Patrol 3: la terza stagione si mostra con un nuovo folle trailer!

HBO Max ha rilasciato il trailer completo per la terza stagione di Doom Patrol e, dannazione, sembra che sarà uno spasso.

Le prime due stagioni sono state così divertenti da guardare, ma con un tocco di profondità non indifferente, e sembra che la terza stagione porterà le cose a un livello completamente nuovo di follia.

La prossima stagione introduce i viaggi nel tempo, la Confraternita del Male e la Sorellanza di Dada. Poi c’è un piccolo mix di zombi, un magico cavallo da giostra e altro ancora. Darò sfogo alla stranezza, e più strana si fa la serie, meglio è.

Potete vedere il trailer qui sotto:

La sinossi della terza stagione recita: “Visto per l’ultima volta in un decrepito parco divertimenti dove Chief (Timothy Dalton) ha visto sua figlia metaumana, Dorothy (Abigail Shapiro) impegnata in uno scontro infuocato con The Candlemaker, un’antica divinità malvagia che non si fermerà davanti a nulla per soddisfare il suo fine ultimo, unisciti alla Doom Patrol per una terza stagione ricca di azione”.

La serie vede protagonisti Brendan Fraser come Cliff Steele, Matt Bomer come Larry Trainor aka Negative Man, Timothy Dalton come Niles Caulder aka the Chief, Diane Guerrero come Jane aka Crazy Jane, April Bowlby come Rita Farr aka Elasti-Woman e Joivan Wade come Victor Stone alias Cyborg. Michelle Gomez interpreterà il ruolo di Madame Rouge: “un’eccentrica, complicata ed elettrizzante new entry che arriva a Doom Manor con una missione molto specifica, se solo potesse ricordarsela”.

Doom Patrol tornerà in esclusiva su HBO Max il 23 settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...