Doom Patrol 4: ecco il trailer della quarta stagione della brillante serie DC

Buone notizie per i fan di Doom Patrol, la quarta stagione della serie basata sul gruppo più stravagante di metaumani della DC Comics è proprio dietro l’angolo.

La prima parte dell’imminente stagione 4 sarà presentata in anteprima esclusivamente su HBO Max con i primi due episodi in streaming l’8 dicembre.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Da quando i personaggi di Doom Patrol sono apparsi per la prima volta in un’altra proprietà di HBO Max, Titans (Episodio 4, Stagione 1) sulla sfortunata piattaforma di streaming DC Universe, successivamente sono diventati una serie a sé stante, e sin dalla loro prima incursione in televisione fan e critici allo stesso modo hanno elogiato la serie.

Ogni stagione di Doom Patrol è stata acclamata da pubblico e critica, quindi non c’è da stupirsi che quando la nuova direzione della Warner ha fatto tagli, Doom Patrol sia stata salvata.

Come dertto, Doom Patrol tornerà con la sua quarta stagione in esclusiva su HBO Max con una premiere di due episodi l’8 dicembre. Gli episodi verranno quindi rilasciati una volta alla settimana fino alla prima settimana del nuovo anno, dopodiché lo spettacolo si prenderà una pausa di metà stagione prima di tornare per la seconda parte della stagione 4 più avanti nel 2023.

Come per la stagione 3, non ci sono annunci circa l’arrivo in Italia.

