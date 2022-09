Doom Patrol 4: l’annuncio di un panel al New York Comic-Con rivela una sinossi preliminare

La stagione 3 di Doom Patrol si è conclusa con una nota positiva, con il team che ha accettato di combattere insieme per il bene superiore aggiungendo anche un altro membro del team sotto forma di Laura De Mille alias Madame Rouge.

Tuttavia, ci sono ancora molte domande a cui è necessario rispondere e, per fortuna, lo spettacolo è stato rinnovato per una quarta stagione in mezzo alla baldoria di cancellazioni di HBO Max.

Guardando avanti alla stagione 4, vedere personaggi del calibro di Robotman, Elasti-Girl e Mr. Negative lavorare insieme sarà qualcosa di nuovo, e un assaggio di ciò è già stato mostrato quando hanno viaggiato tre minuti nel futuro per combattere un mostro nel Canale di Suez.

Ora, sembra che il viaggio nel tempo sarà una parte enorme della stagione 4.

In vista del Comic-Con di New York del prossimo mese, nuovi dettagli sulla stagione 4 di Doom Patrol sono stati rivelati tramite Bleeding Cool.

In una sinossi ufficiale, è stato confermato che la squadra “viaggerà inaspettatamente nel futuro” nella nuova stagione, incappando anche in una “sorpresa non gradita”.

“Nella prossima quarta stagione, la squadra viaggia inaspettatamente nel futuro solo per trovare una sgradita sorpresa. Di fronte alla loro imminente scomparsa, i Doom Patrol devono decidere una volta per tutte cosa è più importante: la propria felicità o il destino del mondo? Unisciti alle star della serie Brendan Fraser, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade e Michelle Gomez per una chiacchierata esclusiva e un primo sguardo alla prossima stagione”.

Questa sinossi ha rivelato che per Doom Patrol si terrà un panel all’evento domenica 9 ottobre alle 15:30 EST.

