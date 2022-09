Doom Patrol 4: una nuova immagine mostra la new entry di Madeline Zima nel cast

La Warner Bros., tramite Entertainment Weekly, ha svelato ufficialmente il primo sguardo a un nuovo personaggio che debutterà nella stagione 4 di Doom Patrol, mostrando Madeline Zima nei panni di Casey Brinke.

Nei fumetti DC Comics, Casey Brinke è un personaggio immaginario che Danny the Street ha creato per comunicare con le persone attraverso i fumetti. Il personaggio è stato creato da Gerard Way e Nick Derrington e la sua apparizione nella quarta stagione segna il suo debutto dal vivo.

Lo showrunner di Doom Patrol Jeremy Carver ha anticipato il ruolo di Brinke nella serie, sottolineando che sembrerà “del tutto organico” per la storia della quarta stagione, confermando anche che non sarà solo un cameo.

“Casey è così amato sia dai nostri scrittori nello staff, sia dai fan di Doom Patrol in generale. Alla fine abbiamo trovato un modo per portarla nella storia in un modo che ci sembrasse del tutto organico, anche se a qualcuno che non ha mai visto Doom Patrol potrebbe non sembrare. Per noi si adatta perfettamente! E non è solo un cameo.”

Doom Patrol ha costantemente caratterizzato Danny the Street nelle sue passate stagioni e Carver ha apparentemente confermato che un “episodio molto speciale” su Danny e i Danny-zen sarà parte ancora una volta in questa prossima stagione.

Qui sotto potete vedere l’immagine:

New entry in #DoomPatrol pic.twitter.com/3ENBSf1Aeg — Seratul | Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) September 23, 2022

In una sinossi ufficiale, è stato confermato che la squadra “viaggerà inaspettatamente nel futuro” nella nuova stagione, incappando anche in una “sorpresa non gradita”.

La sinossi recita: “Nella prossima quarta stagione, la squadra viaggia inaspettatamente nel futuro solo per trovare una sgradita sorpresa. Di fronte alla loro imminente scomparsa, i Doom Patrol devono decidere una volta per tutte cosa è più importante: la propria felicità o il destino del mondo? Unisciti alle star della serie Brendan Fraser, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade e Michelle Gomez per una chiacchierata esclusiva e un primo sguardo alla prossima stagione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...