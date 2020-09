Doom Patrol: HBO Max rinnova la serie per una terza stagione!

Il finale della seconda stagione di Doom Patrol si è interrotto con un bel colpo di scena quando gli eroi più strani della DC si sono trovati ricoperti di cera dal Fabbricante di candele con solo Dorothy rimasta per farsi avanti e affrontare il terrificante cattivo e mentre il destino della squadra rimane sconosciuto, i fan possono stare tranquilli, scopriranno infatti quali sono le prospettive per la squadra.

Doom Patrol è stato rinnovato per una terza stagione in onda esclusivamente su HBO Max.

La notizia arriva durante la seconda parte dell’evento FanDome della DC con HBO Max, dove è stato sottolineato che Doom Patrol è diventato uno dei Max Originals più visti sulla piattaforma HBO Max.

“Doom Patrol è arrivato a HBO Max con una base di fan già profonda e appassionata ed è salito al vertice come uno dei Max Originals più visti sulla piattaforma”, ha detto Sara Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max. “La serie si inserisce bene nel nostro portfolio e siamo lieti di dare il via libera a una terza stagione per continuare con questo stile distintivo di narrazione che risuona così bene con i critici e i fan.”