Doom: Rosamund Pike ha ammesso di sentirsi in colpa per il pessimo adattamento del videogioco

In vista dell’adattamento dell’amata serie The Wheel of Time da parte di Amazon, la star di Gone Girl, Rosamund Pike, ha ammesso in una nuova intervista di aver tratto alcune importanti lezioni dal fallimento del suo film del 2005, Doom.

Basato sul videogioco con lo stesso nome, Doom è arrivato al cinema otteghino con enormi aspettative… e tutte sono state immediatamente deluse. Interpretato anche da un Dwayne Johnson appena uscito dalla WWE, Doom aveva solo una vaga somiglianza con il gioco su cui era basato, e ha deluso i fan del franchise senza offrire nulla di originale agli spettatori occasionali che erano curiosi di dare un’occhiata a causa del suo cast avvincente.

Pike ha ammesso di non aver saputo all’epoca del materiale originale e ha detto che ora conosce molte più persone che erano fan del gioco. L’attrice ha anche detto che se Internet e i social media fossero stati più sviluppati a quel punto, avrebbe potuto essere più facilmente in grado di fare ricerche per il ruolo, per connettersi con i fan in anticipo, per vedere che la sceneggiatura non era quello che pensava sarebbe dovuta essere.

“Mi sento in parte colpevole in questo senso perché penso di aver fallito solo per ignoranza e ingenuità, per avere un quadro completo di ciò che Doom significava per i fan a quel punto”, ha detto Pike a Collider. “Non ero un giocatore. Non capivo. Se avessi saputo quello che so ora, mi sarei tuffato nella trama a capofitto come faccio ora. Semplicemente non capivo. Mi sento in imbarazzo, davvero. Mi sento in imbarazzo perché ero all’oscuro di cosa significasse e non sapevo come fare per saperlo, perché Internet non era il posto che è adesso. Non avrei saputo dove trovare informazioni. Adesso so dove ho sbagliato. In effetti, ora ho molti amici che erano al tempo grandi fan del gioco, e vorrei solo averli conosciuti prima.”

In Doom, una squadra di marines spaziali nota come Rapid Response Tactical Squad, guidata da Sarge (The Rock), viene inviata in una struttura scientifica su Marte dopo che qualcuno ha segnalato una violazione della sicurezza. Lì, apprendono che l’allarme è arrivato dopo che un soggetto del test, un assassino a cui è stato iniettato di proposito DNA alieno, si è liberato e ha iniziato a uccidere le persone. Il Dr. Grimm (Rosamund Pike), che è imparentato con il membro del team Reaper (Karl Urban), informa tutti loro che il cromosoma può mutare gli umani in mostri ed è altamente contagioso.

Il film era basato sull’omonimo gioco sparatutto in prima persona, che vede il tuo personaggio farsi strada attraverso una serie di basi militari sulle lune di Marte, e poi all’Inferno, combattendo demoni e persone possedute evitando altri ostacoli comuni dei videogiochi come rifiuti tossici e stanze che possono crollare per schiacciarti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...