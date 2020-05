Doug Liman dirigerà il film con Tom Cruise che verrà girato nello spazio

Doug Liman andrà coraggiosamente dove nessun regista è mai stato prima.

Liman ha in programma di accompagnare Tom Cruise nel film d’azione e avventura che verrà girato nello spazio, che verrà montato in modo indipendente (per ora) e coinvolgerà la Space X e la NASA.

Liman, che ha diretto Cruise in film come American Made e Edge of Tomorrow, e che ha diretto separatamente successi come Mr. & Mrs. Smith, The Bourne Identity, Go and Swingers, è impaziente di ricongiungersi all’attore in questo primo progetto nel suo genere, stando alla fonte.

A quanto pare, Liman e Cruise hanno dato il via a tutto questo insieme, con il primo che ha scritto la prima bozza della sceneggiatura e produrrà il progetto insieme a Cruise. Vi abbiamo rivelato tempo addietro che Cruise stava pianificando questa impresa di viaggiare nello spazio con un velivolo per girare il film, e la cosa è rimasta ne dubbio fino a che la NASA non ha confermato la cosa.

Elon Musk, in collaborazione con la NASA, lancerà domani il razzo Space-X Falcon 9 dalla Florida che trasporterà due astronauti americani e partirà dal Kennedy Space Center. E’ probabile che proprio questo tipo di tecnologia sarà quella che porterà Cruise nello spazio.

