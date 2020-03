Dracula: la regista di Destroyer e Jennifer’s Body dirigerà un nuovo film per la Blumhouse

La Blumhouse Productions di Jason Blum, che ha generato un successo horror con The Invisible Man, ha lanciato lo sviluppo di un film senza titolo su Dracula, stando alla fonte.

Karyn Kusama, i cui crediti includono Destroyer, The Invitation e Jennifer’s Body, è segnalata per dirigere il progetto su Dracula. Matt Manfredi e Phil Hay, che hanno collaborato con Kusama in Destroyer e The Invitation, stanno scrivendo la sceneggiatura.

Il progetto non è ambientato in uno studio a parte. Blumhouse ha un accordo first-look presso la Universal e ha collaborato con lo studio per The Invisible Man.

Il personaggio del conte Dracula fu creato da Bram Stoker nel suo romanzo del 1897, Dracula mentre il vampiro si trasferiva dalla Transilvania all’Inghilterra e combatté con il professor Abraham Van Helsing. Il personaggio è stato interpretato in modo memorabile da Bela Lugosi in Dracula della Universal nel 1931. Luke Evans ha interpretato il vampiro in Dracula Untold del 2014, che ha incassato 217 milioni di dollari in tutto il mondo.

Universal ha già iniziato a pensare di duplicare il successo di The Invisible Man, che vede come protagonista Elisabeth Moss e che ha superato i 100 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di soli 7 milioni. La scorsa settimana ha annunciato che stava collaborando con il regista di Aquaman, James Wan, per un horror / thriller ispirato ad un altro mostro della Universal non ben noto.

