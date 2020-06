Dracula: la regista offre alcuni dettagli sul nuovo adattamento della Blumhouse

La Blumhouse Pictures sta sviluppando un nuovo film di Dracula per la Universal Pictures e quel film sarà diretto da Karyn Kusama (Destroyer).

Non sono state rivelate molte informazioni su questo progetto o sul modo in cui questa classica storia dell’orrore prenderà vita, ma Kusama ha offerto alcuni spunti su di esso dicendo che sarà un “adattamento abbastanza fedele”.

Durante una recente intervista con il podcast di The Kingcast, ha detto:

“È un adattamento abbastanza fedele del romanzo di Bram Stoker. Penso che qualcosa che viene trascurato negli adattamenti di Dracula in passato sia l’idea delle voci multiple. In effetti, il libro è pieno di diversi punti di vista. E l’unico punto di vista a cui non abbiamo accesso, e tutti gli adattamenti a cui danno accesso, è Dracula stesso. Quindi direi per certi aspetti che si tratterà di un adattamento chiamato Dracula, ma forse non è lo stesso tipo di eroe romantico che abbiamo visto in passato… nelle interpretazioni passate di Dracula.”