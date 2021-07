Dragon Age 4: il capo di BioWare Austin mostra un nuovo artwork dall’atteso gioco

Sebbene EA Play Live prometta di essere uno spettacolo ricco di eventi, con Battlefield 2042 pronto a rivelare maggiori dettagli e un remake di Dead Space che si dice sia vicino ad ottenere il via libera, i fan della BioWare non avranno molto con cui bearsi, visto che lo sviluppatore di recente ha confermato che né Dragon Age 4, né il prossimo Mass Effect, verranno mostrati.

Detto questo, i fan di Dragon Age 4 hanno almeno qualcosa su cui speculare.

Christian Dailey, capo dello studio di BioWare Austin, ha recentemente chiesto scusa su Twitter per l’assenza confermata del gioco allo show alla fine di questo mese, prima di aggiungere che il team di sviluppo ha “molti momenti” e ha fatto “grandi progressi”.

Dailey ha condiviso l’informazione mostrando anche alcuni artwork e aggiungendo: “Saremo entusiasti di condividere qualcosa in più quando sarà il momento giusto”.

Non si sa molto su Dragon Age 4, con quasi nessun filmato di gioco mostrato dalla sua rivelazione di due anni e mezzo fa. Sappiamo che sarà ambientato nell’Impero Tevinter e che è stato anticipato l’arrivo di un nuovo eroe, mentre i rapporti hanno anche suggerito che contrariamente ai primi piani di sviluppo, rimarrà un gioco di ruolo per giocatore singolo.

Inoltre, non uscirà almeno fino ad aprile 2022 (forse anche oltre), quindi sarà una lunga attesa.

Hi Friends – sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY

— Christian Dailey (@ChristianDailey) July 2, 2021