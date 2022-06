Dragon Age: Absolution, Netflix annuncia la serie ambientata nel mondo di Dragon Age

Netflix ha rivelato il suo ultimo adattamento tratto dai videogiochi, Dragon Age: Absolution.

In collaborazione con BioWare ed EA, Netflix sta realizzando una serie animata di sei episodi nominata Dragon Age: Absolution, che debutterà a dicembre, solo su Netflix.

Come ci si aspetterebbe, un trailer di debutto ha accompagnato questo annuncio, offrendo ai fan della serie RPG un assaggio di cosa aspettarsi. Sfortunatamente, al momento, non si sa quando esattamente a dicembre uscirà.

Secondo un’anticipazione ufficiale di Netflix, lo spettacolo è ambientato in Tevinter, l’ambientazione per il prossimo gioco di Dragon Age, Dragon Age: Dreadwolf. Detto questo, conterrà un insieme di nuovi personaggi, suggerendo che ha poco a che fare con il gioco, se non del tutto. BioWare è noto per collegare i suoi giochi con altri tipi di media, di solito libri o fumetti. In altre parole, è possibile che questo si colleghi al gioco, ma se lo è, non è stato confermato.

Creato in collaborazione con BioWare (creatori del pluripremiato franchise di videogiochi Dragon Age), Dragon Age: Absolution è ambientato in Tevinter e presenta un insieme di nuovi personaggi ispirati alla tradizione di Dragon Age, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e altre sorprese speciali, si legge in un blurb ufficiale sullo spettacolo.

Potete vedere il trailer qui sotto:

