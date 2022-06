Dragon Age: Dreadwolf, Bioware annuncia il titolo di Dragon Age 4

BioWare ha lavorato duramente sul prossimo capitolo del franchise di Dragon Age e oggi lo studio è pronto a rivelare un titolo.

Il prossimo gioco della serie fantasy RPG di BioWare si chiama Dragon Age: Dreadwolf.

I fan della serie sapranno che Dreadwolf è un riferimento a Solas. Senza entrare in spoiler, Solas, un membro magico del party e potenziale interesse amoroso in Dragon Age: Inquisition. BioWare ha pubblicato la news sul blog ufficiale che è stato prodigo di dettagli ma si tuffa un po’ di più nella storia di Solas.

Qui sotto anche il tweet che conferma il tutto:

May the Dread Wolf take you.

Your newest adventure begins in Dragon Age: #Dreadwolf. pic.twitter.com/riYYZXS7O1

— Dragon Age (@dragonage) June 2, 2022